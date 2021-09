TC Rot-Weiß Laasphe: U12-Jugend ungeschlagen Kreismeister

Bad Laasphe. Tennis: Mats-Magnus Hochdörffer und Laurens Görnig sichern sich ungeschlagen den Kreismeister-Titel in der Jungen-Klasse U12.

Der TC Rot-Weiß Laasphe kann sich in den nächsten Jahren auf ein unglaublich starkes Tennis-Duo freuen.

Zwar spielen Mats-Magnus Hochdörffer und Laurens Görnig erst in der U12-Jungen-Klasse, doch ihr Talent lässt schon jetzt aufhorchen. Schon in den letzten Jahren dominierten die Bad Laaspher die heimische Tennis-Jugend und nun krönen sich Hochdörffer und Göring erneut zum Meister im Tenniskreis Siegen/Wittgenstein/Olpe.

Nahezu ohne Punktverlust

Mit den Siegen über den TC GW Freudenberg, den Nachbarn TCW Bad Berleburg, den TuS AdH Weidenau und den TC Siegen, schaukelten die TCRW-Jungs sicher den Titelgewinn in die Lahnstadt.

Dabei wurde lediglich gegen den TC Siegen ein Matchpunkt abgegeben, alle anderen Partien gingen klar mit 3:0 an die beiden Wittgensteiner, die damit im dritten Jahr in Folge die Meisterschaft ihr Eigen nennen können und die Konkurrenz wohl auch noch in den nächsten Jahren vor erhebliche Probleme stellen werden.

Denn: besonders die spielerische Dominanz der beiden ist es, die den TC Laasphe von großen Erfolgen in der Zukunft träumen lässt und gegen die die anderen Teams kaum eine Lösung gefunden haben – seit nunmehr drei Jahren nicht.

