TC Rot-Weiß Laasphe feiert eine erfolgreiche Wintersaison

Bad Laasphe. Der Winter lief ganz nach dem Geschmack der Laaspher Tennisfreunde. Alle drei Mannschaften stiegen auf.

Die wohl erfolgreichste Wintersaison der Vereinsgeschichte und auch im Kreis Siegen-Wittgenstein hat der TC Rot Weiß Laasphe absolviert. Drei große Erfolge der Verein aus der Lahnstadt und konnte mit allen Mannschaften entweder die Meisterschaft oder den Aufstieg feiern.

Als abschließender Erfolg gelang dem Herren-55-Team der unerwartete Aufstieg in die ranghöchste Liga des Verbandes, in die Westfalenliga. Im letzten Saisonspiel gewannen die Laaspher mit Matthias Prause, Marco Lück, Frank Hussing und Dietmar Prause gegen den SuS Bielefeld mit 4:2 und machten den Coup perfekt. Weitere Akteure in diesem Team waren in dieser Saison Martin Henzel, Ulrich Göbel und Andreas Nitsch.

Zwei Teams künftig in der Westfalenliga

Somit starten sowohl die Herren 40 als auch die Herren 55 des Vereins in der kommenden Saison in der Westfalenliga.

Eine Woche zuvor verteidigte die Herren-40-Mannschaft, um Jörg Hochdörffer völlig überraschend die Westfalenmeisterschaft. Bad Laasphe profitierte dabei von der überraschenden Niederlage von Eintracht Dortmund bei Parkhaus Wanne-Eickel. Ohne Niederlage hingegen blieb bis zum Rundenende das Rot-Weiß-Team in den sieben Spielen. Zu den „Meisterspielern“ zählten bekanntermaßen auch zwei „Promis“: Karsten Braasch und dem Schweden Anders Järryd, zwei ehemalige Tennislegenden.

Als drittes Team des SV Rot bestätigte die Herren-30-Mannschaft in der Bezirksliga die in sie gesetzten hohen Erwartungen und stieg souverän in die Südwestfalenliga auf. Das Team von Mannschaftsführer Markus Benner komplettierte die makellose Bilanz des Vereins und freute sich über den verdienten Erfolg.

Nun geht die Vorbereitung auf die Freiluftsaison los und dort heißt es zu Beginn der Saison bei der Dunlop Senior Tour in Bad Laasphe vom 20. bis 23. April die Form zu bestätigen.

