Bei der Premiere der „Wittgensteiner LK-Trophy“ in Bad Laasphe gewinnt Silas Böttger (l.) das Finale der Herren30/40 gegen Kai Winterhoff

Tennis in Wittgenstein

Tennis in Wittgenstein TC Rot-Weiß Laasphe bietet Matchpraxis vor der Haustür

Bad Laasphe. Der Tennisclub Rot-Weiß Laasphe organisiert für heimische Sportler die erste „Wittgensteiner LK-Trophy“ und räumt selbst ordentlich ab.

Eine Möglichkeit zum Tennisspielen unter Wettkampfbedingungen wollte der TC RW Laasphe den Spielern aus der Umgebung ermöglichen und organisierte kurzerhand die Premiere der ersten „Wittgensteiner LK-Trophy“.

Denn nachdem während der Corona-Saison einige Mannschaftsspiele nicht stattgefunden haben, sollten die heimischen Spieler Matchpraxis vor der Haustüre bekommen – und diese Idee wurde dankend angenommen. Neben den „eigenen” Spielern aus Laasphe, meldeten sich auch aus Bad Berleburg, Weidenhausen und Erndtebrück Tennis-Cracks an. Einige kamen auch aus Siegen und Umgebung sowie aus Rheinland Pfalz. Insgesamt fanden über 30 Teilnehmer den Weg zum TC RW Laasphe, der auf heimischem Geläuf die dominierende Tennis-Kraft war. So konnte Andreas Gonser (TC RW Laasphe) die Aktiven Herren Klasse souverän für sich entscheiden und auch der Sieg der Herren 50 blieb in der Lahnstadt. Matthias Prause (TC RW Laasphe) gewann gegen Markus Pfaff (TC Wilgersdorf) mit 6:0 und 6:4. Im Finale der Herren 30/40 unterlag Kai Winterhoff (TC RW Laasphe) indes knapp gegen Silas Böttger (TC Weidenhausen) und bei den Herren 70 gewann Reinhard Tiedemann vom TC RW Kirchhundem gegen Lokalmatador Rainer Ludwig.

Planungen für 2021 laufen

In der Damen Konkurrenz gab es einen Favoritensieg von Neda Aghapour (TC Siegen), die im Finale gegen eine starke Bettina Lübke vom TuS Unglinghausen mit 6:2; 6:1 gewann.

Insgesamt können die Organisatoren vom TC ein sehr positives Fazit ziehen, da ein tolles Wochenende mit entspannten Spielern, gutem Wetter und spannenden sportlichen Höhepunkten hinter ihnen lag. Eine Neuauflage 2021 kann also in die Planungen vom Verein aufgenommen werden.