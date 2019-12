Eiserfeld. Nervenstärke in engen Phasen und am Neunmeterpunkt beschert dem SV Schameder den Turniersieg in Eiserfeld.

SV Schameder triumphiert zur Geisterstunde

Die Kreisliga-B-Fußballer haben ihr einziges Hallenturnier in diesem Winter gewonnen. Beim Eiserfelder Hallencup triumphierten die Wittgensteiner in einem spannenden Endspiel gegen die SpVg Bürbach mit 6:4 nach Neunmeterschießen – und das zur Geisterstunde am späten Freitagabend.

In der regulären Spielzeit holte Schameder einen 0:2- bzw. 1:3-Rückstand auf und hatte nach dem 3:3 in der regulären Spielzeit vom Punkt die besseren Nerven. Im Entscheidungsschießen setzte Bürbach gleich zwei Versuche neben das Gehäuse, während alle Schamederaner Schützen sicher verwandelten.

So durften sich die Rot-Weißen zwar nicht über einen Pokal, aber über den Siegerscheck bzw. den mit 250 Euro dotierten Preis des Dachdeckers Erich Ohrendorf freuen. Für die zweitplatzierten Bürbacher, aktuell Fünfter in der Kreisliga B1, blieben immerhin noch 150 Euro über.

Dritter wurde der Siegener SC, den Schameder im Halbfinale ebenfalls im Neunmeterschießen besiegte. Dramatisch verlief dabei die letzte Minute: Erst ging Schameder in Führung, zehn Sekunden vor Schluss gleich der A-Ligist durch seinen aufgerückten Torwart aus. Auch das Viertelfinale entschied Schameder „vom Punkt“ – diesmal aber per Foulelfmeter in der normalen Zeit beim 1:0 über den FC Hilchenbach.

Zitterpartie in der Gruppenphase

Auch in der Vorrunde setzte sich Schameder denkbar knapp durch. Nach einem 3:3 gegen Meiswinkel-Oberholzklau und einem 1:3 gegen die SG Oberschelden drohte das Aus, doch mit einem 4:3-Sieg in letzter Sekunde gegen den FC Eiserfeld sowie ein 4:1 gegen den TV Littfeld kam das von Daniel Neumann betreute Team doch noch weiter.

SV Schameder: Tim Hofius, Joey Dohle, Sebastian Dörnbach, Daniel Neumann, Niklas Weyand, Kai Jimenez Härtel, Daniel Höse, Tim Beuter, René Schlabach, Steven Lichy.