SV Schameder stellt fest: „Sind nicht auf Rosen gebettet“

Schameder. Wegen Personalmangel traten die Frauen SV Schameder nicht beim SuS Scheidingen an. Niklas Brachmann erklärt als Sportlicher Leiter die Situation.

Wegen Personalmangels traten die Fußballerinnen des SV Schameder nicht zum Bezirksliga-Spiel beim SuS Scheidingen an. Niklas Brachmann erklärt als Sportlicher Leiter die Gesamtsituation.

Niklas Brachmann, Schameder steht solide im Mittelfeld der Tabelle, aber vor der Partie beim SuS Scheidingen plötzlich mit nur sieben Spielerinnen da. Was war denn da los?

Niklas Brachmann: Schon während der Woche gab es immer mehr Anzeichen dafür, dass wir zu wenig Spielerinnen haben würden. Neben einigen Langzeitverletzten und teils Operierten kommen in den letzten Wochen auch vermehrt erkältungsbedingte Ausfälle hinzu. Schon im Spiel zuvor sind wir mit dem letzten Aufgebot nach Lüdenscheid gefahren und mussten zum Teil Spielerinnen reaktivieren, die eigentlich im Ruhestand sind. So etwas wollten wir dieses Mal vermeiden, so leid mir das tut.

Was werden die Verantwortlichen des SV Schameder in der Winterpause tun, um dem Spielerinnenschwund entgegenzuwirken?

Es gibt eben keine zweite Mannschaft, von der man sich bedienen könnte. Und was den Nachwuchs betrifft, sind wir nicht auf Rosen gebettet – wie übrigens kein Wittgensteiner Frauenteam. Es laufen aber bereits Gespräche, Jacqueline Giebel (Spielerin und Vorstandsmitglied; Anm. d. Red.) ist diesbezüglich sehr bemüht. Auch unser Trainer Andreas Edelmann ist sehr gut vernetzt und wirkt aktiv ein. Es gibt zwei, drei Namen auf der Wunschliste. Wenn man diese im Sommer oder bereits zum Winter bekommen würde, hätten wir wieder eine andere Situation.

Der Ton macht in solchen Situationen oft die Musik. Wie ist die Stimmung im Team zu umschreiben?

Die Struktur im Team ist vollkommen intakt, es herrschen keine Grüppchen, sondern Teamgeist und Zusammenhalt. Ein generelles Problem ist, dass es bei älter werdenden Kadern irgendwann auch andere Prioritäten gibt. Das hat dann wieder direkte Auswirkungen auf die Trainingsbeteiligung unter der Woche. Was aber möglich ist, wenn alle an Bord sind, hat zum Beispiel der 3:0-Sieg zu Saisonbeginn gegen den jetzigen Tabellenführer Simmern gezeigt. Da hat man auch gesehen, wie sehr jede Spielerin für die andere ackert.

Das Gespräch führte Heiko Rothenpieler