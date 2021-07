SV Schameder hat sein erstes Heimspiel erst im Oktober

Für Julia Dickel und die Fußballerinnen des SV Schameder geht es am 12. September mit einem Spiel beim SV Oesbern II in der Bezirksliga los.

Kaiserau/Schameder. Der Spielplan für die Fußball-Bezirksliga der Frauen ist da. Am ersten Spieltag komm es gleich zu einem Siegerländer Derby.

Was bereits in Spekulationen von Staffelleiter Wolfgang Waßerloos vermutet worden ist, hat der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen jetzt bestätigt: Die Saison in der Fußball-Bezirksliga der Frauen startet mit zwei Wochen Verzögerung erst am 12. September. Grund sind die Rückzüge des FC Finnentrop, des Lüdenscheider Turnvereins und von Borussia Dröschede II, durch welche sich die Bezirksliga-Staffel 3 auf elf Mannschaften reduziert.

Für die heimischen Mannschaften geht es mit einem Siegerland-Derby los. Die SG Hickengrund trifft am 1. Spieltag ab 13 Uhr auf die SpVg Bürbach. Der SV Schameder legt auswärts beim SV Oesbern II los, Fortuna Freudenberg II tritt zum Auftakt beim SV Hohenlimburg II an.

Die Fortuna-Reserve hat ihr erstes Heimspiel am darauf folgenden Sonntag gegen den TuS Oeventrop, während Bürbach die Sportfreunde Sümmern empfängt. Der SV Schameder hat am zweiten Spieltag spielfrei und deshalb sein erstes Heimspiel erst am Tag der Deutschen Einheit gegen den SV Hohenlimburg II. Die Regel-Anstoßzeit bei Heimspielen des SVS ist 15.30 Uhr. Die ersten Spieltage im Überblick:



1. Spieltag (12. September)

Hohenlimburg II - Fortuna Freudenberg II

SV Oesbern II - SV Schameder

SG Hickengrund - SpVg Bürbach

TuS Oeventrop - Ostentrop/Schönh.

SF Sümmern - TuS Medebach





2. Spieltag (19. September)

Ostentrop/Schönh. - SG Hickengrund

SpVg Bürbach - SF Sümmern

FFC Lüdenscheid - Hohenlimburg II

Fortuna Freudenberg II - TuS Oeventrop

TuS Medebach - SV Oesbern II





3. Spieltag (26. September)

Hohenlimburg II - TuS Oeventrop

SV Oesbern II - SpVg Bürbach

SG Hickengrund - Fort. Freudenberg II

FFC Lüdenscheid - SV Schameder

SF Sümmern - Ostentrop/Schönh.



