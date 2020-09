SV Schameder: Ein Versprechen für die Zukunft

Laura Nipko (links) ist eine von vielen „jungen Wilden“, die in den Bezirksliga-Kader des SV Schameder aufgerückt sind. Die spielstarke Mittelfeldspielerin hat in der Vorbereitung im Team von Trainer Dirk Hüster überzeugt und darf sich Hoffnungen auf einen Stammplatz machen.

Schameder. Die Frauenfußballer des SV Schameder stehen vor einen Jahr des Umbruchs. Viele Jugendspielerinnen rücken in die Bezirksligamannschaft auf.

In der Saison 2017/18 waren die Fußballerinnen des SV Schameder am absoluten Höhepunkt ihrer Entwicklung angekommen.

Nach dem umjubelten Aufstieg in die Landesliga folgte mit dem achten Tabellenrang der souveräne Klassenerhalt der Wittgensteiner – doch langsam aber sicher ist der Zenit überschritten. Schon eine Spielzeit später wurde der Kader immer dünner, die Leistungen schwankten und schließlich musste man sich in der Abstiegsrelegation dem TuS Langenheide geschlagen geben und den bitteren Gang zurück in die Bezirksliga antreten.

SVS-Frauenfußball steht für Erfolg

Erfolgstrainer Andreas Edelmann zog es danach zu den Sportfreunden Siegen und mit Dirk Hüster wurde ein neuer Übungsleiter installiert, der das Team letztes Jahr immerhin auf den vierten Tabellenrang führte. Eine starke Leistung für den jungen Kader der Schamederanerinnen, doch ist man vom SV-Frauenfußball in den letzten Jahren erfolgsverwöhnt gewesen – zwar kann diese Saison nicht als Misserfolg, aber sicher auch nicht als Aufschwung gewertet werden. Dafür war die Spielzeit 2019/20 zu inkonstant.

Zumal die Last der Offensive de facto lediglich auf vier Schultern verteilt war. Emilie Schwarz (14 Tore) und Pia Hofius (11 Tore) erzielten 25 von 38 SVS-Toren. Die 18-jährige Schwarz hat den Verein jedoch im Sommer verlassen und hinterlässt im Offensivspiel der Rot-Weißen eine klaffende Lücke.

„Natürlich vermisse ich sie als Sturmpartnerin, wir haben harmoniert. Nun müssen wir uns neu finden und uns gegenseitig unterstützen“, urteilt Hofius, angesprochen auf die Probleme im Schamederaner Sturm.

Bevorzugt wird von Trainer Hüster deshalb eine Formation mit der 28-Jährigen in der Spitze mit einer Spielmacherin dahinter und zwei offensiven Außen.

Ziele nicht zu hoch stecken

Aufgrund der neuerlichen Kadersituation drückt Hüster deshalb ebenfalls auf die Euphoriebremse.

„Es würde dem Team nicht guttun, wenn wir unsere Ziele zu hoch stecken würden. In den nächsten Jahren müssen wir vielleicht kleinere Brötchen backen in Schameder. Die Früchte wird der Verein erst in drei, vier Jahren ernten“, so der Übungsleiter, der dieses Jahr, gemeinsam mit dem neuen Co-Trainer Jens Nipko, einen ganzen Schwung an A-Jugend-Spielerinnen ins Team integrieren muss.

Mit Laura Nipko (16 Jahre), Stella Grebe (17), Jana Menke (17), Sharin Iacono (17), Annika Junghanns (16), Ronja Moß (16), Sarah Post (16), Mara Spies (16) und Stella Zacharias(17) rücken gleich neun Juniorinnen in die „Erste“ auf und müssen sich in der Bezirksliga beweisen.

Trainer Dirk Hüster (rechts) und Co-Trainer Jens Nipko sprechen nach dem Testspiel gegen den TSV Bicken zur Mannschaft des SV Schameder. Foto: Florian Runte

„Junge Spielerinnen machen Fehler, aber der Verein wird an ihnen noch Spaß haben. Dennoch wartet auf mich und Jens noch eine Mordsarbeit. Wir würden dem Team keinen Gefallen tun, einen Vergleich mit früher zu ziehen“, erklärt Hüster, der gegen den kommenden Gegner, den LTV Lüdenscheid, erstmal tief stehen und abwarten will.

Versprechen für die Zukunft

Der Landesligaabsteiger sollte dabei als Standortbestimmung für den jungen SVS dienen. „Wir haben bewusst gegen starke Gegner getestet, damit sich alle an das Niveau der Liga gewöhnen konnten. Nun schauen wir, was es uns gebracht hat“, erklärt Hüster abschließend.

Eine große Aufgabe wartet also auf den neuformierten SV Schameder, der sicher Abstriche in Sachen Titelgewinne machen muss, aber ein Versprechen für die Zukunft ist.