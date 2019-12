SV Oberes Banfetal verlängert mit Trainer Marco Schiavone

Der SV Oberes Banfetal hat sich ein vorzeitiges Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt und den Kontrakt mit Trainer Marco Schiavone über den Sommer hinaus verlängert.

Dies bestätigte der Sportliche Leiter des SVO, Marco Scheffel, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Unabhängig von der Tabellenlage sind wir mit der Arbeit von Marco absolut zufrieden. Die Leistungsbereitschaft von Seiten des Trainers, aber auch von Seiten der Mannschaft ist absolut zu erkennen und wir im Verein sind froh, dass er weiter mit uns arbeiten möchte.“

In den letzten Jahren spielten die Banfetaler häufig bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Fußball-B-Kreisliga, können aber in dieser Spielzeit wohl schon jetzt mit einer weiteren Saison in dieser Klasse planen. Auf den ersten Abstiegsplatz, momentan gehalten von den Sportfreunden Birkelbach II mit drei Punkten, hat der SVO nach der Hinrunde ein Polster von 13 Punkten aufgebaut und steht auf einem gesicherten elften Tabellenrang.

„In erster Linie sind wir froh, dass wir einen Trainer gefunden haben der absolut zur Mannschaft passt. Deswegen haben wir nun frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt“, versichert Scheffel, der besonders die Entwicklung der jungen Mannschaft als ausschlaggebenden Punkt für die Verlängerung aufzählt.

Jugendspieler integriert

Viele Eigengewächse haben im letzten Jahr den Weg in die erste Seniorenmannschaft gefunden und geholfen sich im abgesicherten Mittelfeld der Klasse zu etablieren. Auch, weil sie vom Trainer das Vertrauen geschenkt bekommen – der 21-jährige Tim Schäfer führt seine Mannschaft sogar als Kapitän aufs Spielfeld.

Dieser Trend soll am Halberg nun weitergeführt und die nötigen Punkte für den sicheren Klassenerhalt so schnell wie möglich eingefahren werden. Eine elementare Baustelle hat der Verein nun also schon vor der Winterpause geschlossen.

Um den Rest wird sich Schiavone dann nun in der Vorbereitung auf die Restrunde kümmern dürfen – in aller erforderlicher Ruhe und dem nötigen Vertrauen seitens des Vereins.