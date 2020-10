SV Germania Salchendorf: Auch SuS stoppt den Primus nicht

Das Spitzenspiel und SI-Derby ging mit 4:0 klar an Spitzenreiter Germania Salchendorf gegen SuS Niederschelden. Ein Spieler traf gleich doppelt.

Salchendorf. Der Tabellenführer strotzt zurzeit vor Selbstvertrauen und gewinnt in diesen Tagen Spiele, auch wenn die Leistung mal keine berauschende ist. Mit dem 4:0 (2:0) gegen den SuS Niederschelden, dem siebten Punktspielsieg in Folge, hat der SV Germania Salchendorf seine Tabellenführung auf vier Zähler ausgebaut, weil sich im Verfolgerduell der SC Listernohl-WL und der Kiersper SC 1:1 trennten. Jetzt freuen sich die Germanen auf das Gastspiel des Oberligisten TuS Ennepetal im Westfalenpokal am nächsten Samstag – wenn Corona nicht zum Spielverderber wird.

SuS hält erste Halbzeit offen

„Es war kein schönes Spiel, aber wir haben das in der zweiten Halbzeit souverän heruntergespielt“, sagte SVG-Trainer Thomas Scherzer. Für Kollege Andreas Wieczorek war die erste Halbzeit in mehrfacher Hinsicht der Knackpunkt: „Wir hatten gewisse Möglichkeiten, haben dann aber die falsche Entscheidung getroffen. Dem 2:0 geht ein Foul an Faak voraus“, sagte der Ex-Profi, der aber auch einräumte: „Am Ende haben wir verdient verloren, wir waren aber nicht vier Tore schlechter.“

Der Niederscheldener Niklas Petri (links) im Zweikampf mit dem Salchendorfer Alexander Völkel. Foto: lutz großmann

Der SuS hielt das SI-Derby sogar über weite Strecken offen, ja hatte in Halbzeit eins sogar dominante Phasen, wusste mit dem Ballbesitz aber wenig anzufangen. Und wie schon seit Wochen ließen Germanias-Abwehrrecken, allen voran Jan-Philipp Gelber und Max Bauer, kaum etwas anbrennen. Gelber musste bei der ersten und besten SuS-Chance auch in allerhöchster Not vor dem einschussbereiten Paulo Flender klären und verhinderte damit das 1:0 für den Gast (11.).

Weiter geht es erst in zwei Wochen Sonntag, 8. November, 14.30 Uhr: FC Altenhof - TuS Neuenrade, SuS Niederschelden - FC Eiserfeld, 1. FC Türk Geisweid - RW Lennestadt/Grevenbrück, SV Rothemühle - VfL Klafeld-Geisweid, SV Ottfingen - RW Hünsborn II, VfR Rüblinghausen - TuS Plettenberg, SG Mudersbach/Brachbach - FC Freier Grund, Fortuna Freudenberg - SC Listernohl-WL, Kiersper SC - Germania Salchendorf.

Die Platzherren schwammen sich im Salchendorfer Regen erst jenseits der 15. Minute frei und – das war der entscheidende Unterschied zum Gegner – nutzten gleich ihre erste Chance: Auslöser der bis dahin besten Offensivaktion des Spitzenreiters war der am Sonntag ganz starke Oliver Sanchez, der Benedikt von Fugler in Szene setzte, der seinerseits auf Jan Vitt ablegte. Der Neuzugang vom TuS Deuz traf mit seinem starken linken Fuß zum 1:0 (23.) und schockte damit einen bis dato ebenbürtigen SuS, der sich kurz vor der Pause erneut überrumpeln ließ. Den Eckball von Thomas Klöckner verlängerte mit Oliver Sanchez nun wahrlich kein Riese per Kopf zum 2:0 ins lange Eck (41.). Ein vermeintliches Foul an Lukas Faak hatte der gute Schiedsrichter Matthias Gerlach bei dieser Aktion nicht gesehen.

3:0 bringt schnell Entscheidung

Die Geschichte der zweiten Halbzeit war schnell erzählt, weil den tapferen Gästen mit dem 3:0 des Liga-Ersten nach nur 48 Minuten endgültig der Zahn gezogen war. Jan Vitts Eckball bugsierte Oliver Sanchez, der sich damit als Doppeltorschütze feiern lassen durfte, per Kopfballaufsetzer in die Maschen. „Damit war die Sache durch“, musste Andreas Wieczorek in die Niederlage einwilligen.

Eine ultra-schnelle Co-Produktion von Passgeber Marcel Rigau-Badenas und Torschütze Moritz Klass bedeutete das 4:0 für nun locker aufspielende Salchendorfer (63.), die durch Thomas Klöckner zuvor die Latte getroffen hatten (56.). Selbst ein Ehrentor blieb Schelden versagt, weil Torwart Dustin Lohmann erst gegen den Kopfball von Lukas Faak (82.), dann gegen Steven Schäfer (88.) seine Klasse demonstrierte.