SV Feudingen und TSV Weißtal erreichen die Finalrunde

Der SV Feudingen hat beim hochklassig besetzten Hallenturnier um den Christian-Balzer-Pokal in Biedenkopf den Sprung in die Finalrunde geschafft. Der B-Kreisligist schloss die Qualifikationsgruppe A auf dem dritten Platz ab und ist am Sonntag ab 11 Uhr in der Finalrunde dabei, in der es um Pokal, Sachpreise und 2000 Euro Preisgeld geht. Dort treffen die Blau-Weißen auf die gesetzten Verbandsligisten FV Breidenbach und FC Ederbergland sowie die Gruppenligisten VfB Wetter und VfL Biedenkopf.

Als Qualifikanten aus der Vorrunde vom Samstag sind außerdem die SG Eschenbach, Türk Gücü Breidenbach sowie die JFV Hinterland dabei, die vom Niederlaaspher Trainer Florian Roschitz betreut wird. Aus der Gruppe A sind der Siegerländer Bezirksligist TSV Weißtal sowie der Hinterländer Kreisoberligist SG Silberg/Eisenhausen in der Endrunde dabei, hinter denen der SV Feudingen Platz 3 in Gruppe A belegte.

Feudingens Trainer Philipp Schneider war mit dem Turnierverlauf trotz des Weiterkommens seiner Mannschaft unzufrieden. Hinter ihm warten die Spieler und Betreuer des TSV Weißtal auf ihren nächsten Einsatz. Foto: Florian Runte

Im letzten Gruppenspiel mussten die „Färjer“ in ein „Endspiel“ gegen den Wittgensteiner Lokalrivalen SV Oberes Banfetal, in dem sie beim 1:1 bis zuletzt zittern mussten, wenngleich der SVO in den letzten Minuten keine klare Chance auf das Siegtor hatte.

Patrick Uvira steht mit dem SV Feudingen in der Finalrunde. Foto: Florian Runte

„Wir können zufrieden sein, dass wir weitergekommen sind, ansonsten war es aber kein guter Tag. Wir haben uns ein bisschen durchgemogelt. Wir haben zwei gute Spiele gemacht, der Rest war nicht so zufriedenstellend. Das müssen wir morgen definitiv besser machen, sonst wird es dunkel“, sagte Feudingens Co-Trainer Philipp Schneider, der in Abwesenheit von Spielertrainer Sascha Schwarz die Kommandos von der Seitenlinie gab.

Für seine Mannschaft ging es zunächst nach Plan los – mit einem 5:0 gegen die SG Treisbach/Simtshausen/Asphe, dem aber ein 1:4 gegen die SG Silberg/Eisenhausen und ein sogar etwas peinliches 0:7 gegen Weißtal folgten. „Wir haben eigentlich sehr gut gegen Weißtal angefangen, aber das hatte sich mit dem ersten Gegentor erledigt. Dann war es vogelwild, da hat kaum noch einer seine Aufgabe erfüllt“, monierte Schneider: „Und gegen Silberg haben wir ebenfalls die Ordnung verloren. Wir wollten aggressives Pressing spielen. Da muss in der Halle jeder seine Aufgabe erfüllen – und das ist in den beiden Spielen definitiv nicht der Fall gewesen.“

Tim Eckhardt ist der beste Schütze

Mit einem 3:0 gegen den SSV Endbach/Günterod und dem 1:1 gegen Oberes Banfetal reichte es dann doch noch für die nächste Runde. Bester Feudinger Torschütze war Tim Eckhardt (4 Tore). Marc Müller und Benjamin Pfeiffer trafen jeweils doppelt, Kevin Heinrich und Patrick Uvira steuerten je ein Tor zum Weiterkommen bei. Zum Kader zählten außerdem Yannick Schneider, Janneck Althaus, Marian Stuchlik jun. und Nils Althaus, der sich jedoch eine Verletzung zuzog. „Das ist immer ärgerlich, wenn so etwas in der Halle passiert“, sagte Schneider: „Wir müssen abwarten, was es ist. Nils sagte jedenfalls, dass es sich nicht gut anfühlt.“

Die Ersatzspieler des SV Oberes Banfetal beim Hallenturnier um den Balzer-Cup in Biedenkopf. Trainer Marco Schiavone redet auf Philipp Schäfer ein. Foto: Florian Runte

Beim SV Oberes Banfetal hielt sich die Enttäuschung trotz des Ausscheidens in Grenzen – die Grün-Weiß-Roten hatten zumindest ihren Spaß und hatten mit 15 Toren zumindest reichlich Eindruck hinterlassen. So wie häufig auch „draußen“ waren es aber zu viele Gegentore.

Einem 7:0 gegen Endbach/Günterod folgte eine ärgerliche 3:4-Niederlage gegen Treisbach/Simtshausen/Asphe. Dem TSV Weißtal boten die Banfetaler beim 2:3 ebenfalls lange Paroli, in der letzten Sekunde gab es sogar eine Riesenchance zum Ausgleich. Nur beim 2:6 gegen Silberg/Eisenhausen lief es von Anfang an nicht rund.

SVO-Torwart Ludwig Benfer verhindert mit vollem Einsatz ein Gegentor. Foto: Florian Runte

Marco Sabau war mit vier Toren bester „Jäger“ des SVO, dahinter folgten Kaan Hoser (3), Dominik Wick (3), Malik Ramovic (2) sowie Lukas Lang, Maximilian Weber und Nils Bohner, die je einmal die Spotlights nach einem Treffer durch die Halle zucken ließen. Torwart Ludwig Benfer, Philipp Schäfer und Marc-Kevin Roth vervollständigten den Kader der Banfetaler.

Lob für den FV Wallau

„Wenn wir hier weiterkommen wollen, müssen wir das Spiel gegen Treisbach/Simtshausen gewinnen müssen. Da haben wir uns mit einem Zwei-Minuten-Aussetzer um die Chancen gebracht und sind dann dem Rückstand hinterhergelaufen“, ärgerte sich der Sportliche Leiter Marco Scheffel: „Für so ein wichtiges Spiel war auch die Einstellung nicht passend.“

Die Mannschaft des SV Feudingen freut sich nun auf die Endrunde des Turniers, bei dem der Showcharakter und der Zuschauerservice groß geschrieben werden. Philipp Schneider: „Das Turnier macht Spaß, es ist sehr gut organisiert. Es herrscht nie Chaos, die Zeiten werden eingehalten – Kompliment an den Ausrichter FV Wallau.“