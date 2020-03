SV Feudingen III und SF Edertal II siegen in den Lokalderbys

Wittgenstein. An der Spitze nichts Neues: Die Top vier der Liga gewinnen ihre Spiele und bleiben unter sich. VfL Girkhausen nach Gelb-Roter chancenlos.

In der Fußball-Kreisliga D3 haben sich die vier Spitzenteams der Liga keine Blöße gegeben und allesamt gewonnen. Das 3:0 der Sportfreunde Edertal II im Derby gegen den VfL Girkhausen stach dabei heraus und hätte am Ende durchaus höher ausfallen müssen. Spätestens in Unterzahl in der zweiten Halbzeit war der VfL chancenlos. Mit dem Sieg bleiben die Sportfreunde in der Tabelle Spitzenreiter mit fünf Punkten Vorsprung auf den TSV Aue-Wingeshausen II, der dem FC Weidenhausen acht Stück einschenkte.

Im zweiten Lokalderby des Tages schlug der SV Feudingen III den TuS Volkholz in einer ausgeglichenen Partie mit 3:2 und zog am Lokalrivalen vorbei.

Sportfreunde Edertal - VfL Girkhausen 3:0 (1:0). 1:0 Timmy Aderhold (2.), 2:0 Meik Knebel (60.), 3:0 Jan Kalfa (74.) – Marc Schukies (VfL Girkhausen) wegen wiederholten Foulspiels (41.).

FC Ebenau II - VfB Banfe II 1:7 (1:5). 0:1 Moritz Unterderweide (3.), 0:2 Nicolai Hirdler (5.), 0:3/0:4 Marvin Aurand (10., 15.), 0:5 Dennis Dietrich (39.), 1:5 Patrick Gerhard (42.), 1:6 René Lischke (68.), 1:7 Maximilian Roth (90.).

TSV Aue-Wingeshausen II - FC Weidenhausen 8:1 (5:1). 1:0 Lukas Daum (5.), 2:0 Pierre Kuffner (20.), 2:1 Michel Hirschhäuser (25.), 3:1 Fabian Treude (28.), 4:1 Pierre Kuffner (39.), 5:1 Fabian Treude (45.), 6:1/7:1 Pierre Kuffner (54., 58.), 8:1 Leon Reinhold (66.).

Grün-Weiß Eschenbach II - TuS Erndtebrück 2:3 (1:1).1:0 Simon Weber (14.), 1:1 Eiken Volz Fey (33.), 2:1 Andreas Petri (70.), 2:2/2:3 Eiken Volz Fey (81., Elfmeter, 88., Elfmeter).

SV Feudingen III - TuS Volkholz 3:2 (2:2). 1:0 Tobias Herr (7.), 1:1 Alexander Wunderlich (9.), 2:1 Tobias Herr (13.), 2:2 Julian Roth (27.), 3:2 Fabian Scheuer (75.).