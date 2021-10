SV Feudingen II dreht beim 6:2 spät, aber unaufhaltsam auf

Wittgenstein. Der SV Feudingen II schlägt den Verfolger VfL Bad Berleburg II. Fußball „wie Tischtennis“ gibt es bei einem 14-Tore-Spektakel in Aue-Wingeshausen

In der Fußball-Kreisliga C3 hat der SV Feudingen II das Spitzenspiel gegen den VfL Bad Berleburg II klar gewonnen und verteidigt die Tabellenführung. Der TuS Dotzlar holte den zweiten Sieg in Folge, in der Wester sahen die Zuschauer satte 14 Tore vor der folgenden Nullnummer in der B-Liga.

SV Feudingen II - VfL Bad Berleburg II 6:2 (0:1). Die VfL-Reserve stellte Feudingen mit langen Bällen auf Timo Bäcker vor große Probleme. Der frühere Torhüter traf erst zum 1:0 (33.) und bereitete nach dem zwischenzeitlichen 1:1 von Feudingens Marian Stuchlik sen. (46.) das 2:1 des VfL mit einem Lattentreffer gewissermaßen vor – Christian Kehrle staubte ab. Schon zuvor war Feudingen spielerisch nicht schlechter, in der zweiten Halbzeit forcierte das Team von Trainer Jens Mengel aber noch einmal das Anlaufen der VfL-Spieler. Nach den daraus folgenden Ballgewinnen ging die Post ab: Kevin Frank mit zwei Elfmetern (64., 85.), Marian Stuchlik sen. (59., 80.) und Mick Horchler trafen zum Sieg für Feudingen II.

VfB Banfe II - TuS Dotzlar 0:3 (0:2). Ein früher Elfmeter der Kategorie „kann man geben“, wie Dotzlars Trainer Florian Schabert die Aktion gegen seinen Angreifer Frederik Heuel einordnete, brachte den TuS auf die Siegerstraße. Philipp Dickhaut verwandelte (3.) und legte das 2:0 nach (43.). Die Entstehung machte Schabert besonders glücklich, denn nach einem Tiefenpass legte Steven Wagner den Ball von der Grundlinie zurück zum Torschützen. „Wie im Lehrbuch“, schwärmte Schabert, dessen Mannschaft die zweite Halbzeit dank der besseren Ausdauer dominierte und durch einen Freistoß von Fabian Leihe (83.) zum 3:0 kam. VfB-Keeper Sebastian Pickelein vereitelte Schlimmeres.

TSV Aue-Wingeshausen II - SG Laasphe/Niederlaasphe II 9:5 (3:3). „Die waren hinten sehr offen und es war, vor allem bei Laasphe, fast jeder Schuss ein Treffer“, fasste TSV-Coach Mirko Beuter die Gründe für das 14-Tore-Spektakel zusammen. „Das war wie beim Tischtennis, es ging immer hin und her. Wie das an einem Sonntag in der Kreisliga eben so ist.“ – Die Torfolge: 1:0 Marcel Euteneuer (8.), 1:1 Clemens Salz (10.), 2:1 Fabian Stremmel (18.), 2:2/2:3 Daniel Blöcher (33., 38.), 3:3 Euteneuer (44.), 4:3 Nico Röser (47.), 5:3 Tristan-Gregor Imhof (50.), 6:3 Don von der Ahe (65.), 6:4 Blöcher (75.), 7:4 von der Ahe (76.), 8:4 Euteneuer (84.), 8:5 Kevin Löhr (87.), 9:5 von der Ahe (88.).