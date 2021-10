SV Feudingen: Gesprengte Ketten am Tannenwald

Feudingen. Der SV Feudingen fährt bei Grün-Weiss Siegen im siebten Saisonspiel den ersten „Dreier“ ein. Für Trainer Markus Urner ein Sieg der Disziplin.

Mit sechs Niederlagen in sechs Spielen reiste der SV Feudingen auf den Lindenberg zu Grün-Weiss Siegen.

Umso größer war die Erleichterung über den 1:0-Auswärtscoup, nachdem Florian Hofius per Kopf in der 73. Minute die Weichen auf Sieg gestellt hatte. „Das hat schon Ketten gesprengt. Sowohl bei mir als auch ganz spürbar bei der Mannschaft. Es ist einfach frustrierend, wenn du über Wochen hinweg mehrmals dicht dran bist an den ersten Punkten, dann aber immer wieder Nackenschläge kassierst“, resümiert Trainer Markus Urner. Laut Urner gab es mehrere Gründe, die schließlich zum Sieg führten, den entscheidenden sieht er darin, „dass wir über neunzig Minuten taktisch total diszipliniert gespielt haben. Das auch in Phasen, in den denen der Gegner erwartungsgemäß mehr für das Spiel tun musste.“ Das taktische Lob an seine Mannschaft fällt auf ihn selbst zurück. Nicht selten werden Trainer nach einer Serie von Niederlagen nervös und versuchen durch personelle oder taktische Umstellungen eine Richtungsänderung zu erzwingen. Willkürliches Handeln aus der Not heraus hätte den dünnen Kader des SV sicher zusätzlich verunsichert, Urner hingegen hielt zum Beispiel an Viererkette und zwei Sechsern fest.

Gefestigte Defensive

Psychologisch war der 0:1-Vorsprung in den letzten Minuten ein Ritt auf der Rasierklinge. Hätte das Team noch den Ausgleich kassiert, wäre das hinsichtlich der nächsten Spiele deutlich schlimmer gewesen als eine klare Niederlage. Und weil der Spielverlauf so manchem der vorherigen Partien glich, atmete Urner nach Spielschluss doppelt auf: „Wir hätten eigentlich schon zur Halbzeit führen müssen. Aber da kamen wieder einmal Abschlussschwäche und Abschlusspech zusammen, als zum Beispiel der Ball vom Innenpfosten raussprang.“ Wie schon beim Auswärtsspiel gegen den Siegener SC suchten die Blau-Weißen ihr Spielglück aus einer tiefgestaffelten Abwehr heraus, um bei Gelegenheit entsprechende Räume in der Offensive zu nutzen.

Florian Hofius, später für den Siegtreffer verantwortlich, fand vor allem für die Defensive lobende Worte: „Neben den drei Punkten war auch sehr wichtig, dass wir ohne Gegentor auskamen. Die Stimmung war im Team auch vorher generell nicht schlecht, aber die Niederlagen nehmen einen doch ganz schön mit. Die Leistung war dieses Mal insgesamt einfach besser. Unsere beiden Außenverteidiger haben es sehr gut gemacht, die Sechser waren oft vorher am Ball.“

Sieg gegen Schweinehund

Vor allem hebt Urner die mentalen Brocken hervor, die seiner Mannschaft im Weg lagen. „Man muss dem Team auch einfach hoch anrechnen, dass es sich von den sechs Niederlagen mehr oder weniger unbeeindruckt gezeigt hat. Die Spieler gehen jedes Mal vollmotiviert in jedes Spiel.“ Zum Thema mentale Stabilität gesellt sich das Thema Verletzungspech, mit dem die Mannschaft seit Monaten konfrontiert ist. Gegen Siegen fanden ganze drei Seelen auf der Ersatzbank Platz, manches Ok von Seiten der Startelf kam erst beim Aufwärmen. Mit Kevin Heinrich, Marc Müller, Noah Koujemian und Tim Eckhardt hat der SV Langzeitverletzte zu beklagen, bei Janneck Althaus steht nach seiner Schulterverletzung vom Spiel gegen Obersdorf-Rödgen die Diagnose noch aus. So gesehen war der Sieg auch ein Sieg über den inneren Schweinehund. Genau der wird jedoch nächste Woche wieder zu überwinden sein, wenn mit der SpVg. Niederndorf die Mannschaft der Stunde (5:0 gegen Spitzenreiter Hickengrund) am Tannenwald zu Gast ist.