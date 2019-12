SV Berghausen: Folgt nach dem Klassenerhalt der Aufstieg?

Tief durchatmen durften die Luftgewehrschützen des SV Berghausen am vergangenen Wochenende – und das in mehrerlei Hinsicht. Zum einen natürlich, um sich bei dem Wettkampf in Herne beim DSC Wanne-Eickel auf die eigenen Schüsse zu konzentrieren, zum anderen, weil mit dem Sieg über den Gastgeber der Klassenerhalt in der Verbandsliga gesichert wurde. Nun kann sogar noch nach oben geschielt werden.

Der Wettkampftag begann für die Wittgensteiner dabei schon früh am Morgen. Um halb Sieben machte sich die Berghäuser Delegation mit ihren Gewehren ins Ruhrgebiet auf und stand Vormittags dem Tabellendritten aus Wanne-Eickel gegenüber. Gegen den Tabellendritten gerieten die Berghäuser dabei direkt in Rückstand. Marie Kern, beste Schützin der Wittgensteiner, hatte in Rolf Söthe einen hartnäckigen Gegner erwischt, der laut Geschäftsführer Niels Althaus „einen Sahnetag erwischt“ hatte. 394 von möglichen 400 Zauberte er auf die Ergebnistafel und nahm Berghausen so die ersten Punkte ab.

Rest des Teams gibt sich keine Blöße

In der Folge jedoch dominierte der SV den Wettkampf und Tim-Felix Beuter, Marina Nikolai, Isabell Treude und Jan Friedrich schlugen ihre Kontrahenten jeweils knapp. Mit diesem umkämpften 4:1-Sieg sicherten sich die Wittgensteiner die Klassenzugehörigkeit in der Verbandsliga. „Wir haben zwar auf einen Sieg geschielt, aber dass es ein 4:1 werden wird, war nicht abzusehen. Da ist schon eine Last von uns abgefallen. Den nächsten Wettkampf konnten wir dann entspannter angehen“, so Althaus, der an diesem Tag als Ersatzschütze sein Team unterstützte – auch im fünften Jahr in Folge wird in Berghausen also auf Verbandsebene geschossen.

Doch für die SV-Schützen könnte sogar noch ein weiteres Highlight in der laufenden Saison warten. Da die Wittgensteiner nämlich auch ihren zweiten Wettkampf am vergangenen Samstag gegen den BSV Oberwiese mit 4:1 gewinnen konnten, eröffnet sich für den SV eine besondere Chance am letzten Wettkampftag der Saison. Durch den Sieg über den BSV springen die Berghäuser auf den dritten Tabellenplatz, nur zwei Punkte hinter dem KuS Kreuztal (pro Mannschaftssieg gibt es zwei Punkte in der Tabelle).

Saisonfinale steigt in Erndtebrück

Am 12. Januar könnte es in Erndtebrück im Saisonfinale zur absoluten Überraschung kommen. Sollte der SV seinen Wettkampf gegen den SSV Südkirchen (Vierter) in Wittgenstein gewinnen und der KuS gegen den souveränen Tabellenführer SV Kamen II verlieren, qualifizieren sich die Berghäuser für die Aufstiegsrelegationsrunde zur Westfalenliga. „Aufgrund der Einzelpunkte wären wir besser als Kreuztal und wären dann plötzlich mitten im Rennen. Das wäre schon eine sehr interessante Geschichte für uns“, so Althaus, der aber nicht im Konjunktiv leben will. „Jetzt freuen wir uns erstmal über den Klassenerhalt, im Januar sehen wir weiter.“