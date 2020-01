Stützpunkt Siegen-Wittgenstein überzeugt beim ARAG-Cup

Im SportCentrum in Kaiserau standen sich beim ARAG-Cup wieder die besten Nachwuchsteams des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) gegenüber. Und der DFB-Stützpunkt Siegen-Wittgenstein präsentierte sich stark, landete am Ende auf dem fünften Platz. Und das trotz eines mehr oder weniger misslungenem Starts in den Wettbewerb.

Aufstieg im Vorjahr gelungen

Zu Beginn des insgesamt sechstägigen Turniers traten zunächst 14 Teams in der Qualifikation gegeneinander an und kämpften um ein Ticket für das Hauptfeld. Der Stützpunkt Siegen-Wittgenstein hatte dies bereits im vergangenen Jahr geschafft und durfte sich somit direkt im Feld der besten 16 Mannschaften behaupten. Doch der Start misslang dem Team ordentlich. In der Gruppe B setzte es zum Auftakt eine 0:4-Pleite gegen Minden, als dann auch noch die Spiele gegen Tecklenburg und Münster II mit jeweils 1:2 verloren gingen, stand die Mannschaft nach drei Spielen ohne Punkt da. Doch nach dem 5:2-Erfolg gegen Stützpunkt Lüdenscheid/Iserlohn lief es plötzlich, es folgten ein 4:1-Erfolg gegen Hagen sowie ein 3:1-Triumph über Ahaus/Coesfeld, sodass den Nachwuchskickern ein 1:1 im abschließenden Gruppenspiel gegen Soest zum Einzug in die Zwischenrunde ausreichte.

Halbfinale verpasst

Mit einer kleinen Resthoffnung auf den Einzug in die Vorschlussrunde startete das Team somit in die Zwischenrunde. Allerdings musste man diese schon nach dem ersten Spiel wieder begraben. Mit 0:1 unterlag man Herford und hatte so keine Chancen mehr auf das Semifinale. Durch ein 1:0 gegen Recklinghausen, ein 0:2 gegen Ahaus/Coesfeld II und einem 2:2 gegen Bielefeld stand am Ende mit 14 Zählern Rang vier in der Zwischenrunde, was gleichbedeutend mit der Chance auf Rang fünf war.

Im „kleinen Halbfinale“ besiegte man Steinfurt mit 2:0 und mit dem knappen 3:2-Erfolg gegen Gütersloh sicherte sich der Stützpunkt Siegen-Wittgenstein tatsächlich den fünten Platz beim ARAG-Cup.

Ganz oben stand am Ende aber der Stützpunkt Bochum. Mit 4:1 besiegten die Nachwuchstalente Ahaus/Coesfeld II und setzten sich somit die Krone auf. Für den Stützpunkt Bochum war es bereits der neunte Erfolg beim ARAG-Cup. Dahinter reihte sich der Stützpunkt Bielefeld mit einem 2:1-Erfolg gegen Hagen und eben die Mannschaft aus Siegen-Wittgenstein ein.