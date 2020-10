Kommt heute der vorläufige Stopp der Fußballsaison? Eine Entscheidung ist in der Politik noch nicht gefallen, doch vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch deutet viel darauf hin. „Wir müssen auch über den Sport sprechen“, sagte Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei bezüglich der Bereiche, in denen zur Eindämmung der Coronakrise Kontakte reduziert werden könnten.

Die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens und des Bildungsbetriebs, so Laschet, habe Priorität – nicht notwendige Kontakte darüber hinaus gelte es im November zu vermeiden. Breitensport, auch wenn er nicht explizit erwähnt wurde, fällt wohl kaum unter die Kategorie der notwendigen Dinge. Die Politik könnte also Fakten schaffen in einer Frage, die spätestens seit dem vergangenen Wochenende intensiv diskutiert wird: Die nach dem Sinn oder Unsinn der Fortführung des Fußball-Spielbetriebs.

Massiv gestiegene Infektionszahlen und eine zunehmende Zahl an Spielabsagen lassen Zweifel aufkommen – auch im Verhältnis zu Einschränkungen in anderen Lebensbereichen. „Der Sport, besonders der Fußball, nimmt derzeit eine Sonderrolle ein, die im Vergleich zum privaten und familiären Bereich recht großzügig ausgelegt wird. Das kann man gut finden oder auch nicht“, stellt der Vorsitzende des VfB Banfe, André Becker, auf der Facebookseite des Vereins fest.

Sorgen bei den Vereinen

Die Argumente, auch den Fußballspielbetrieb zu stoppen, liegen auf der Hand. Die Vereine haben Sorgen. Die erste ist die Gesundheit: Dass Spieler nicht mehr trainieren und spielen wollen (und manchmal gar dürfen), weil sie sich auf der Arbeit nicht erlauben können, in Quarantäne zu kommen.

Oder schlicht, weil sie Angst haben, sich selbst anzustecken, krank zu werden oder das Virus an Geschwister, Kinder, Eltern, Großeltern weiterzugeben, bei denen ein schwerer Krankheitsverlauf wahrscheinlicher ist. Stefan Trevisi, Trainer des TuS Erndtebrück, hat in seinem Umkreis schon Erfahrungen gemacht, die einen vorsichtigen Umgang mit dem Virus anmahnen. Er sagte gestern im Vorschaugespräch zum kurz darauf abgesagten Spiel in Rhynern: „Es wäre mir recht, wenn nicht gespielt würde“.

Wittgenstein will weitermachen

Auf der anderen Seite sind Sportler und Vereine froh, so lange sie ihren Sport ausüben dürfen. Wobei es auch hier bröckelt. Der Sauerländer A-Kreisligist SG Giershagen/Hoppecketal-Padberg erklärte, nicht zu Spielen antreten zu wollen, so lange der Hochsauerlandkreis als Risikogebiet ausgewiesen ist – womit er dem Vorstand seines Fußballkreises die Entscheidung zum einen vorläufigen Stopp auf Kreisebene leicht machte.

Bei den Wittgensteiner Vereinen, die bisher fast gar nicht durch Corona(verdachts)fälle beeinträchtigt wurden, gibt es solch einen Fall nicht. Bei einer Blitzumfrage am Sonntag wurde in aller Regel der Wunsch bzw. die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Spiele geäußert.

Der FC Ebenau darf heute nur bei 100 Zuschauern Eintrittsgeld kassieren. Wie bei allen Wittgensteiner Vereinen gilt: Wer zuerst kommt, hat Vorrecht. Foto: Florian Runte

Beispiel TuS Dotzlar: Trotz einer erheblichen Verletztenmisere sagt Trainer Florian Schabert: „Die Jungs sind heiß und wollen spielen. Ich hoffe, dass nichts unterbrochen wird, sondern auf Geisterspiele umgestellt wird.” Er gab jedoch auch zu verstehen, dass das Wohl der Allgemeinheit wichtiger sei: „Wenn die Lage es nicht anders zulässt, ist eine Unterbrechung natürlich okay.”

Ein Argument für’s Weitermachen: Es gibt es weiterhin null bestätigte Virus-Übertragungen auf dem Spielfeld. Fußball könne man nicht einmal wirklich als Kontaktsport bezeichnen, sagte zuletzt Dr. Tim Meyer, Leiter der DFB/DFL-Task-Force Sportmedizin, in einem vom Verband veröffentlichten Interview.

Das heißt aber nicht, dass der Fußballspielbetrieb unproblematisch ist, was das Infektionsgeschehen angeht, denn dazu gehört ja aber auch das Drumherum – von der Bratwurstbude über den Mannschaftskreis vor dem Anpfiff bis zum Bier unter der Dusche.

Die andere Frage ist, inwieweit es vertretbar ist, wenn der Amateursport den laut NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann „äußerst beanspruchten“ Gesundheitsämtern einen zusätzlichen Aufwand beschert. Wird ein Spieler kurz nach einem Fußballspiel positiv auf Corona getestet, fallen nicht nur über 30 Tests an, sondern auch unzählige Telefonate für die Ämter.

Die nächste Sorge ist, dass der Spielbetrieb nicht aufrechtzuerhalten ist. Der SV Feudingen ist mit der Absage des Spiels in Wahlbach schon zum fünften Mal in dieser Saison betroffen, spielt zudem in der auf 19 Teams aufgestockten Kreisliga A – um die versäumten Partien in Liga und Pokal noch aufzuholen, müssten die Blau-Weißen fast bis Weihnachten „Englische Wochen“ aneinanderreihen.

Saisonabbruch light

Co-Trainer Philipp Schneider, dessen Mannschaft auch ohne eigenen Corona-Fall bereits in den „Genuss“ einer Quarantäne kam, ist genervt: „Durch die ganzen Unterbrechungen kommen wir in keinen vernünftigen Rhythmus. Um Chancengleichheit herzustellen, muss das anders gelöst werden.” Eine Unterbrechung oder eine Halbierung könnten helfen – oder eine verschlankte Auf- und Abstiegsrunde, die nach Hinrundenende folgt.

Das Ziel, die Saison bis Ende Juni 2021 komplett auszuspielen, ist nicht mehr absolut. Minimalziel ist, eine Saison zu spielen, die sich werten lässt. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat dafür Vorkehrungen in seinen Bestimmungen getroffen. Wenn es doch nicht weitergeht, gibt es einen eleganten Ausweg, man könnte ihn „Saisonabbruch light“ nennen.

Viele Schutzmaßnahmen: Am Sportplatz des SV Oberes Banfetal hat der Infektionsschutz höchste Priorität. Foto: Florian Runte

Der Weg ist zwar nicht explizit formuliert, aber technisch möglich und sportlich zumindest einigermaßen fair: Ist der Spielbetrieb nicht mehr haltbar, würde die Saison nicht sofort abgebrochen, sondern nur ausgesetzt und gewissermaßen halbiert. Nach einer langen Winterpause könnte es im Frühjahr weitergehen – und wenn die Hinrunde im Frühsommer abgeschlossen ist, würde die Saison abgebrochen und mit dem „Halbzeitstand“ gewertet. Beschlossene Sache ist dieses Modell übrigens bereits im Tischtennisverband NRW.

Einige Vereine stellen sich längst auf so ein Szenario vor, wie unsere Redaktion aus Gesprächen mit Trainern und Spielern weiß, in denen oft das Ziel formuliert wurde, zur Halbserie „über dem Strich“ zu stehen. Oder eben oben dabei zu sein. „Wenn wir auch in Menden gewinnen, haben wir ein Aufstiegs-Endspiel gegen Erlinghausen“, so Landesliga-Kicker des VfL Bad Berleburg am vergangenen Freitag. Dies war ein Scherz – und sich ein wenig Humor zu bewahren, ist dieser Tage sicher nicht das Schlechteste.