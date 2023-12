Zuletzt 2019 richtete der FC Eiserfeld, hier im Vorrundenspiel gegen den FC Grün-Weiss Siegen, den Steiner-Cup aus, schon damals in der neuen Giersberg-Sporthalle. Die 25. Auflage steigt am Donnerstag.

Hallenfußball Steiner-Cup: Wer tritt die Nachfolge des FC Eiserfeld an?

Siegen Der „Budenzauber“ beginnt. Das erwartet die Fans bei den Hallenfußballturnieren des FC Eiserfeld in der Giersberg-Sporthalle.

Der Ball rollt wieder! Mit dem Steiner-Cup des FC Eiserfeld wird am Donnerstag, 28. Dezember, die Serie der Hallenfußballturniere im Kreis Siegen-Wittgenstein eröffnet. Bei der Jubiläums-Auflage - es findet zum 25. Mal statt - gehen ab 17 Uhr in der neuen Giersberg-Sporthalle zwölf Mannschaften auf die Jagd nach Turniersieg und Siegerscheck. „Mit diesem Jubiläumsturnier wollten wir auch in dankender Anerkennung für unseren Titelsponsor seit der ersten Stunde, der Steiner Chemie GmbH, ein Teilnehmerfeld auf hohem sportlichen Niveau zusammenstellen“, sagt Bastian Otto, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Angeführt wird das Feld von Landesligist FSV Gerlingen. Mit dem TSV Weißtal, SV Fortuna Freudenberg, SuS Niederschelden, FC Freier Grund und FC Hilchenbach sind fünf heimische Bezirksligisten dabei. Aus der Kreisoberliga Hessen gesellen sich der SSV Allendorf und die SG Eschenburg dazu, aus der A-Kreisliga Westerwald kommt die DJK Friesenhagen dazu. Das Feld komplettieren die A-Kreisligisten Siegener SC, SV Eintracht Kleusheim sowie Gastgeber FC Eiserfeld, der auch Pokalverteidiger ist. Der Sieger darf sich über einen Scheck über 800 Euro freuen. Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten pro Gruppe sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde (ab 21.30 Uhr). Das Endspiel ist für 23.30 Uhr angesetzt.





Ein Einlagespiel bestreiten um 19 Uhr das 2001er-Meisterteam des damaligen RSV 06 Eiserfeld gegen die Meistermannschaft des SV Germania Salchendorf von 2001. „Alle, bei denen wir angefragt haben, fanden die Idee großartig und haben direkt zugesagt“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende des FCE, Andreas Schneider, auf ein Wiedersehen. Zum RSV-Meisterteam um den damaligen Coach Lutz Göldner und Betreuer Frank Ruhfus gehören Lars Brandenburger, Ralf Boger, Carsten Laube, Christian Hohmann, Toni Delli Liuni, Rüdiger Still, Andi Heupel, Ruben Balthasar und Thomas Fries.





Einen Tag später richtet der FC Eiserfeld ab 16 Uhr an gleicher Stelle mit dem Eiserfelder Hallencup zum zwölften Mal ein Turnier für Kreisliga-Mannschaften aus. Titelsponsor ist in diesem Jahr der Dachdeckermeisterbetrieb Erich Ohrendorf von Ralf Schneider. Gruppe A: TuS Alchen, SV Fortuna Freudenberg II, VfL Klafeld-Geisweid, FC Hilchenbach II, Siegener SC II, FC Eiserfeld II. Gruppe B: SG Oberschelden, SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden, SuS Niederschelden IV, SV Dreis-Tiefenbach, 1. FC Kaan-Marienborn, SV Setzen II. Das Gesamtpreisgeld beträgt 525 Euro. bo/lgr

