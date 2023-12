Stehaufmännchen und Abstiegstränen: So lief 2023 sportlich

Am Boden: Die Spieler des TuS Erndtebrück verarbeiten am letzten Spieltag nach dem besiegelten Abstieg aus der Oberliga ihre Enttäuschung. Mit dem bitteren Ende endete unter anderem auch das Engagement der meisten japanischen Spieler am Pulverwald.

Wittgenstein Der Rückblick auf das Sportjahr in Wittgenstein beleuchtet Fußball und Leichtathletik, aber auch Tänzer, Turner und Wintersportler

Schon wieder rum: 2023 neigt sich dem Ende, und die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften in Siegen-Wittgenstein haben längst ihr Fazit gezogen und die Ziele für 2024 gesteckt. Das zu Ende gehende Jahr markierte für Viele(s) einen Aufbruch in die Vor-Corona-Zeit – unter anderem, weil eine Reihe von Veranstaltungen nach der Pandemie wieder stattfinden konnte, wie etwa die Sportlerehrung des Berleburger Stadtsportverbandes gleich Ende Februar.

Was waren die Highlights und Besonderheiten des Sportjahres? Wir blicken zurück auf Siege und Niederlagen, Probleme und Personalien. Teil eins des Jahresrückblicks, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern einen Überblick über die meisten Sportarten gibt, umfasst die erste Jahreshälfte bis Juni.

JANUAR

Nach einem turbulenten Herbst starten die Fußballer des TuS Erndtebrück mit guten Nachrichten in die Vorbereitung: Michael Müller bleibt bis Saisonende Trainer, nachdem er im November nach dem von Teilen der Mannschaften forcierten Aus für Stefan Trevisi interimsweise den Oberligisten übernommen hatte. Rund einen Monat später unterschreibt das TuS-Urgestein einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Die Leichtathleten haben ihre ersten wichtigen Wettkämpfe. Bei den Westfälischen Meisterschafte feiert Malte Marek Dickel (M15) mit 5,44 Metern den Titel des Westfalenmeisters im Weitsprung. Und Bruder Elias Connor Dickel holt sich mit hervorragenden 13,54m im Kugelstoßen der U20 sein insgesamt sechstes „Westfalen-Pferdchen“.- Seinen zweiten Platz im Hochsprung bestätigte Elias Connor eine Woche später mit dem Vizetitel bei den NRW-Hallenmeisterschaften (1,98m): Platz 5 bei den „Deutschen“ folgte wenig später.





Max Bernshausen und Till Hartmann vom SC Rückershausen feiern bei der Landesmeisterschaft der Langläufer einen ungefährdeten Doppelsieg. Der SC Girkhausen holte sich durch Matti (U10) und Janne Brandenburger (U15) sowie Fridtjof Motte (U16) und Johannes Dickel (U18) vier Klassensiege.

FEBRUAR

Was für ein Empfang für Sebastian Marburger: Mehr als 50 Freunde und Mitglieder seines Heimatvereins SK Wunderthausen begrüßten den frisch gebackenen Weltmeister im Para-Skilauf an der Skihütte nach seiner Rückkehr aus Östersund. Ende Januar hatte Marburger für ein Glanzlicht gesorgt, indem er als Startläufer der offenen 4x2,5km-Staffel WM-Gold für Deutschland in Schweden geholt hatte – ein toller Erfolg für den 26-Jährigen früheren Top-Langläufer aus Diedenshausen, der nach einer Beinamputation als Para-Sportler ein Comeback feierte.

Tolle Überraschung: Goldmedaillen-Gewinner Sebastian Marburger freut sich über einen großen Empfang auf der Wunderthäuser Skihütte Foto: Daniel Engeland

MÄRZ

Bei Teil 2 der Westdeutschen Meisterschaften im Langlauf ist Jurij Propp (TuS Erndtebrück) im Hauptrennen über 9 Kilometer in klassischer Technik einmal mehr das Maß der Dinge. Fridtjof Motte (U16) und Matti Brandeburger (U10) holten den Titel für den SC Girkhausen.

Mika Wunderlich und Sean Steenbakkers vom SC Rückershausen liefern zum Saisonfinale bei den Deutschen Jugendmeisterschaften eine herausragende Leistung ab. Die beiden Nordischen Kombinierer waren nach dem Springen Letzter im Teamwettkampf, holten sich aber in der Loipe noch Rang drei. Steenbakkers war tags zuvor Zweiter im Einzel geworden. Für beide Athleten war der Winter sehr ordentlich verlaufen, nach konstant guten Leistungen im Deutschlandpokal wurden sie auch einige Male für den Alpencup nominiert.

Die erfolgreichste Wintersaison der Vereinsgeschichte spielen die Tenniscracks aus Bad Laasphe. Die Herren 40 und Herren 55 des TC Rot-Weiß schaffen den Aufstieg in die Westfalenliga, die höchste Spielklasse im Winter.

Starkes Kombinierer-Duo des SC Rückershausen: Sean Steenbakkers (links) und Mika Wunderlich holten im Teamwettkampf Platz drei bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Oberwiesenthal Foto: Jan Simon Schäfer

APRIL

Aufarbeitung einer Seuchensaison: Die Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg haben den Klassenerhalt in der Verbandsliga deutlich verpasst und müssen runter in die Landesliga. Vor allem zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle verhinderten eine bessere Platzierung. Der Rückzug in die Bezirksliga wegen personeller Engpässe ist aber vom Tisch.

Zum Abschluss der Saison bestätigten der VfL Bad Berleburg noch einmal seinen Aufwärtstrend in der Biathlon-Nachwuchsarbeit. Gleich sieben Gesamtsieger stellen die Wittgensteiner, die auch im Schüler-Cup meist überzeugten, beim Zweiländercup. Unter anderem gewinnt Mathilda Lückel (S13) sechs von zehn Wettkämpfen. Das ist auch für die neuen, jungen B-Lizenz-Trainerinnen Jessica Schreiber und Lisa Witten ein schöner Erfolg.

MAI

335 Teilnehmer machen den 43. Volkslauf des TuS Erndtebrück zu einem äußerst gelungenen Auftakt in die heimische Laufsaison. Über 10km gewinnt Dominik Weise vor seinem Trainingspartner und Coach Timo Böhl (beide LG Wittgenstein). Felix Lange gelingt der Heimsieg über 5km.

Insgesamt 19 Titel holen die Athleten der LG Wittgenstein bei den Kreismeisterschaften der Leichtathleten.

Nach einer Achterbahnsaison halten die Handballer der HSG Wittgenstein als Vorletzter ihren Platz in der Kreisliga A, die künftig Kreisliga A Süd heißen wird.

Es sind die Ziele, die man sich im Leben steckt, die einen weitermachen lassen. Zitat des Jahres, von Sebastian Marburger, Para-Langläufer des SK Wunderthausen

Das Ende der Fußballsaison markiert gleichermaßen das Ende zweier Ären: Während die SF Siegen den Super-Gau verhinderten, muss der TuS Erndtebrück die Oberliga verlassen, nachdem er zehn Jahre lang mindestens in der fünften Liga gespielt hat. Nach einer Rückrunde mit wenig Lichtblicken kommen die Pulverwälder nicht mehr vom vorletzten Platz weg.

Noch länger hat die Birkelbacher Ära in der Bezirksliga gedauert. Doch nach mehr als 20 Jahren müssen die Sportfreunde wieder in der Kreisliga ran, nachdem sie den Abstieg trotz guter Rückrunde nicht verhindern konnten. Dem VfL Bad Berleburg bleibt der zweite Abstieg in Folge erspart, weil er trotz langer Erfolglosigkeit am Ende der Rückrunde die nötigen Punkte holt – auch dank dreier Zähler am grünen Tisch nach Spielabbruch gegen Neheim-Erlenbruch.

Jubel hingegen beim früheren Bezirksligisten TSV Aue-Wingeshausen, der den Zweikampf mit Diedenshausen gewinnt und Meister der Kreisliga B2 wird. Trainer Torben Belz verabschiedet sich nach fünf Jahren mit dem Aufstieg in die A-Klasse, nachdem der Club 2018 noch C-Ligist war.

Einer der Leichtathletik-Überflieger 2023: Malte Marek Dickel von der LG Wittgenstein. Foto: LG Wittgenstein

JUNI

Zwei Tage Turnen vom Feinsten in der Birkelbacher Mehrzweckhalle: Die Sportfreunde sind Gastgeber der Gauliga-Wettkämpfe und belegen mit ihrer zweiten Mannschaft Rang zwei hinter den VTB Siegen II, Dritter wird der TV Feudingen. In der Oberliga verbesserten sich die Birkelbacher Frauen nach gutem Heimauftritt vom sechsten auf den fünften Platz der Gesamtwertung.

Der Wittgensteiner Firmenlauf am Abend vor Fronleichnam unterstreicht mit mehr als 400 Teilnehmern wieder sein Dasein als beliebtes Event. Die besten der 122 Teams sowie die wie im Vorjahr erfolgreichen Einzelsieger Dominik Weise und Franziska Espeter erhalten ebenso viel Applaus wie die kostümierten Spaßteams, die erstmals dabei sind.

Aus dem starken LG-Wittgenstein-Team bei den Westfälischen Meisterschaften sticht Malte Marek Dickel heraus. Er holt mit bärenstarken 13,51m im Kugelstoßen Gold.

Im Tischtennis werden die Karten neu gemischt. Im Zuge der Verbandsreform etsteht der neue TT-Bezirk Südwestfalen und damit auch neue Spielklassen. Der TSV Aue-Wingeshausen, der mit zwei Teams Aufstiege feiert, tritt in der neuen 1. Bezirksliga , Gruppe 2, an. Aus der Kreisliga 1 (mit Erndtebrück) wird nun die 2. Bezirksliga (Gr. 3).

Da mussten wir überlegen, ob wir das Abenteuer Landesliga überhaupt angehen würden. Dass am Ende der Saison dann ein Team für die Kreisliga übrig bleibt, ist natürlich bitter. Achim Hauke, Jugendkoordinator des TuS Erndtebrück, nach dem Bezirksliga-Abstieg der im Winter zweitplatzierten A-Jugend

JULI

Was macht der Wintersportler im Sommer? Er stellt Weichen für die kommende Saison. Für Marcel Dickhaut, Nordisch Kombinierer des SC Rückershausen, heißt das: Koffer packen. Mit nicht einmal 14 Jahren wechselt das Talent aus Birkelbach ans Skiinternat in Furtwangen im Schwarzwald. Auch zwei Wittgensteiner Biathleten haben sich verändert: Felix Witten, der bereits seit Mai am Weltcuport trainiert, und Ansgar Klein (beide VfL Bad Berleburg) schließen sich dem Stützpunkt Willingen an, wo sie bessere Trainingsbedingungen vorfinden.

Die Wittgensteiner Fußballer nehmen die Vorbereitung auf die neue Saison auf, die im Jugendbereich einen Einschnitt bedeutet. Kein einziger Verein bzw. eine JSG aus Wittgenstein wird 2023/24 überkreislich spielen. Die letzten Vertreter sind Anfang Juni aus der Bezirksliga abgestiegen: Zunächst die D-, dann die A-Junioren der JSG Erndtebrück/Birkelbach/Aue-Wingeshausen. Von Platz zwei zur Winterpause ging es für die A-Jugendlichen in einer ganz engen Liga noch in die Abstiegs-Relegation, wo man gegen den Kirchhörder SC den kürzeren zog.

AUGUST

Zwei Wittgensteinerinnen halten die heimischen Farben in der Senioren-Leichtathletik prächtig hoch. Katja Marburger (W45) gewinnt bei der deutschen Meisterschaft der Masters (Senioren) mit 9,26m den Titel im Dreisprung.

Ricarda Wied-Bernshausen (W60) wird mit neuem Siegerlandrekord von 20,75m Fünfte im Speerwurf. Einen großen Auftritt hat die Bad Laaspherin dann noch im September bei der Senioren-Europameisterschaft in Italien. Im Werfer-Fünfkampf wird sie mit 2.604 Punkten Zwölfte.

Vielseitig stark: Bei den Kreismeisterschaften im Mehrkampf heimst die LG Wittgenstein bei acht Starts fünf Titel ein. Unter anderem kürt sich Felicia Henk (W11) erstmals zur Kreismeisterin, und Bastian Heuser (M14) holt bei seinem ersten Vierkampf auf Anhieb ebenfalls Gold. Unter anderem wird auch Merle Marie Neumann (W14) Siegerin.

Die Tanzgruppe „Madhouse“ vom TV Arfeld, hier bei der Westfälischen Meisterschaft, startet überraschend bei der deutschen Meisterschaft im „DTB Dance“ und wird Neunte. Foto: Lukas Kleeschulte / Wittgenstein

SEPTEMBER

Sengende Hitze bis in die Abendstunden wartet beim Finale des Schüler-Cups in Erndtebrück auf die jungen Leichtathleten, die dennoch zeigen, dass die Wettkampfserie Zukunft und Sinn hat. Mehr als 130 Teilnehmer sorgen für eine positiver Abschlussbilanz.

Premiere beim Panorama-Run des TV Bad Laasphe. Der Volkslauf mit Ausblick wird um die offene Stadtmeisterschaft im Mountainbiken bereichert, die gut angenommen wird. Die heimischen Glanzlichter setzen Lokalmatadorin Franziska Espeter als schnellste Frau über 10km und Felix Lange (Erndtebrück) als Sieger über 5km.

Nicht nur die Tanzmatinee in Laasphe zeigt im Herbst, dass Tanzen in Wittgenstein keine Randsportart ist. Auch sechs „graue Hummeln“ vom TV Arfeld rücken das moderne Tanzen in den Blickpunkt. Die Gruppe „Madhouse“ hat sich als Vize-Westfalenmeister das Ticket für den Deutschlandpokal geholt und erfüllt dort als Neunter die Erwartungen.

OKTOBER

Tolle Strecken, tolles Ambiente: Die 270 Starter beim 51. Rothaarwaldlauf des TSV Aue-Wingeshausen kamen auf ihre Kosten. Nordhessin Anna Starostzik (Spiridon Frankfurt) sorgte fast für ein Novum, weil sie beinahe Gesamtschnellste gewesen wäre. Nur Jens Siebel (Wenden) war schneller. Über 15km holte sich Johannes Willert vom TuS Erndtebrück in 58:17 Minuten den Sieg.

Birkelbach war erneut Schauplatz der Turn-Ligawettkämpfe. In der Gauliga lief es für die Sportfreunde gut, die erste Mannschaft erwischte es am Saisonende doch noch mit dem Abstieg. Foto: Nasser Trabulsi

Ganz bitter endet für die Birkelbacher Turnerinnen die Oberligasaison. Im dritten Wettkampf erwischen die Blau-Gelben einen schwarzen Tag, Nawina Löcherbach muss nach einer Platzwunde aussteigen, und das Team fällt noch auf den siebten und vorletzten Platz zurück, der den Abstieg in die Verbandsliga bedeutet.

NOVEMBER

Frühes Ende des Fußballjahres für die allermeisten Clubs: Dass der Spieltag vor dem traditionell freien Totensonntag der letzte Einsatz 2023 wird, ahnen die meisten nicht. Doch danach kommt der Schnee, und die Herbst- bzw. Wintermeister stehen früh fest. Erfreulich aus Wittgensteiner Sicht: Die SF Edertal (A-Liga) gehen mit Aufstiegschancen in die Pause, Überraschungsteam SV Schameder führt die B-Liga an, und der SV Oberes Banfetal (C-Liga-Spitzenreiter) darf ebenfalls vom Aufstieg träumen. Spannung verspricht die D-Liga 3, in der Herbstmeister SF Sassenhausen das einzig unbesiegte Wittgensteiner Team aller Klassen ist.

DEZEMBER

Mit 1521 Teilnehmern, das ist ein Plus von 400, hat die Rothaar-Laufserie um den AOK-Cup wieder ihre Beliebtheit unter Beweis gestellt. Bei der Siegerehrung für 2023 nehmen auch acht Gesamtsieger aus Wittgenstein ihre Trophäe entgegen.

Der jüngste war Liam Haschke (MU10) vom TSV Aue-Wingeshausen. Der TuS Erndtebrück stellte in Malin Dickhaut (WU20) sowie den beiden Männern Johannes Willert (M30) und Jurij Propp (M40) drei Starter, die in der Gesamtwertung vorn lagen. In Colin Saßmannshausen (MU18) und Phillip Hansmann (MU20) hatte der VfL Bad Berleburg zwei jugendliche Talente in den Siegerlisten. Bei den Frauen waren Maria Espeter (TV Laasphe/Hauptklasse) und die vereinslose Ina Haas (Bad Berleburg/W30) auf Platz eins.

Happy End eines Achterbahnjahres: Der TuS Erndtebrück beendet das Jahr 2023 zwar mit zwei Auswärtsniederlagen, aber als Tabellenführer der Westfalenliga 2. Die Pulverwälder haben 15 Abgänge mit 11 Neuzugängen kompensiert und mit dem Fokus auf „Nachhaltigkeit“ eine junge neue Truppe zusammengestellt, die vor allem zu Hause (16 Punkte und 22:3 Tore in 7 Spielen) begeistert. Negative Beigeschmack: Die zweite Mannschaft musste der TuS mangels Spielermasse abmelden.

In den zweiten Stock gesprungen: Till Marburger aus Birkelbach wurde bei der DM am Düsseldorfer Rheinufer Sechster im Stabhochsprung. Foto: Privat / Wittgenstein

Die Exportschlager

Auch wenn sie nicht (mehr) für Wittgensteiner Vereine aktiv sind, sorgten sie wieder für positive Schlagzeilen 2023.

Stabhochspringer Till Marburger (LG Olympia Dortmund) behält im Sommer am Rheinufer die Nerven. Der Birkelbacher überzeugt mit Platz sechs bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf.

In Kassel fanden die allermeisten anderen DM-Entscheidungen statt. Und Joshua Hartmann (ASV Köln) drückte den Titelkämpfen seinen Stempel auf. Mit einem fabelhaften deutschen Rekord von 20,02 Sekunden war der 24-Jährige mit Wurzeln in Bad Berleburg mit seinem ersten deutschen Meistertitel einer der Shooting-Stars 2023. Außerdem holte Hartmann Gold mit der deutschen 4x100-m-Staffel bei den Europaspielen 2023. Den ganz großen Wurf verhinderte die EM in Budapest – Vorlauf-Aus über 200m, Stab verloren in der 4x100-Meter-Staffel.

Lukas Kasusch (LG Kindelsberg Kreuztal) lieferte auch eine starke Deutsche Meisterschaft ab. Der Junior aus Wingeshausen holte in 10,82 Sekunden Bronze über 100 Meter bei der U18, wurde zudem Vierter über 200 m (22,02 Sek.)

