Steffen Öhm: „Unser Ziel: Der Aufstieg in die Bezirksliga!“

Geisweid. Selbst die 0:2-Niederlage des VfL Klafeld-Geisweid bei „Herbstmeister“ SG Mudersbach/Brachbach hat gezeigt, dass die beiden führenden Teams im Kreisliga-Oberhaus auf Augenhöhe agieren. Wir führten zwischen den Jahren mit dem Geisweider Spielertrainer Steffen Öhm ein Interview.





Was war denn Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk?

Das war für mich zweifellos die aktuelle Nachricht kurz vor Weihnachten, dass die Ärzte für unseren schwer verletzten Torjäger Justin Groos (unsere Zeitung berichtete) eine besondere Gesichtsmaske entwickelt haben, die bei Justin bereits auf dem Gabentisch lag. So kann der Junge die zunächst von den Medizinern verordnete vierteljährige Spiel- und Sportpause umgehen und uns bald auch auf dem Platz wieder zur Verfügung stehen. Wir brauchen Justin nämlich dringend für unser großes Saisonziel. Und das heißt: Wiederaufstieg in die Bezirksliga!







Im gleichen Schritt und Tritt: Spielertrainer Steffen Öhm (rechts) und sein Spielgestalter Nico Dreisbach. Foto: horst bach

„Die Null muss stehen“ haben Sie gesagt und damit die Bedeutung der Abwehr hervorgehoben. Wie sieht es in diesem Bereich bislang aus?

Im Tor haben wir im Augenblick einen Zweikampf auf Augenhöhe. Jan Hofmeister und Jonas Büdenbender sind beide sehr gute Keeper mit viel Potenzial im Hinblick auf ihre weitere Entwicklung. Jetzt zahlt sich auch das gute Torwarttraining durch Jörg Linker aus. In der Abwehr haben sich unsere Neuzugänge Nico Wolf und Alyah Makfaye schon gut integriert. Besonders hervorheben möchte ich den 18-jährigen Alyah, der ja noch A-Jugendspieler ist, sich jedoch seinen Stammplatz mit seiner enormen Dynamik auf der linken Außenverteidigerposition ergattert hat.





Das Mittelfeld soll aber die besondere Stärke sein. Stimmen Sie zu?

Wir haben ein spielstarkes Mittelfeld, das zuletzt eine gute Mischung zwischen Umschaltspiel nach Balleroberung und Ballbesitzspiel gefunden hat. Mit Sebastian Großmann haben wir eine Schlüsselfigur gefunden, die uns definitiv mehr Stabilität gibt und ein wichtiges Bindeglied zwischen Abwehr und Sturm darstellt. Unser im Hickengrund schwer verletzte Spieler Ahimana Niyonsenga wird schmerzlich vermisst, jedoch geben wir ihm alle Zeit der Welt, um fit zu werden.

Nico Dreisbach ist mit seinen fußballerischen Fähigkeiten kaum zu ersetzen. Seine Unbekümmertheit mit dem Ball ist für unser Spiel sehr wichtig. Hinzu kommt, dass er eine unbändige Einsatzbereitschaft zeigt und jedes Wochenende versucht irgendwie spielen zu können.





Und wie ist es um den Sturm und Drang in Ihrem Team bestellt?

Anders als in den beiden vergangenen Spielzeiten haben wir im Angriff keinen wirklichen Top-Stürmer. Vielmehr verteilen sich die Aufgaben der Torschützen auf mehrere Schultern, was für uns und die Entwicklung der Jungs spricht. Sie legen sich gegenseitig die Bälle auf, auch wenn ich das noch lieber viel häufiger sehen würde. Diese Stärke macht uns für die Gegner schwerer auszurechnen und zu bespielen.



Über Ihre „Sturmkanonen“ wollen wir aber mehr wissen. Bitte etwas Butter bei die Fische!

Mit Andreas Schmidt, Sezgin Alperen Özdemir, Justin Groos, Besmir Hysenay, Dominik Batschun und Finn Schneider haben wir sechs nominelle Angreifer, mit denen wir alle Anforderungen abgedeckt haben. Temporeich, technisch beschlagen, quirlig, aber auch robust - das alles passt! Jeder Einzelne bringt andere Qualitäten mit. So kann man gut auf die jeweiligen Gegner reagieren.





Und wie fällt Ihr Fazit am Ende der ersten Teilsaison aus?

Wir haben den Kern der damaligen Abstiegssaison zusammengehalten und diesen weiterentwickelt. Mit den gezielten Neuverpflichtungen konnten wir alle Mannschaftsteile verstärken und damit einen breiten Kader auf die Beine stellen. Weil die Jungs noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, schauen wir sehr zuversichtlich in die Zukunft.