Steffen Mengel: Nach zwei klaren Siegen im Halbfinale

Beim „Düsseldorf Masters“ sorgte Tischtennisprofi Steffen Mengel nach einem klaren Auftaktsieg im Viertelfinale für eine echte Überraschung.

Düsseldorf. Das war eine reife Leistung: Tischtennisprofi Steffen Mengel ist durch zwei glatte Siege ins Halbfinale des vierten Turniers des „Düsseldorf Masters“ eingezogen, wo er am Donnerstag auf den an Nummer vier gesetzten Dang Qiu (ASV Grünwettersbach) trifft.

Am Dienstagmorgen bezwang der in der Bundesliga für den Post SV Mühlhausen spielende Holzhausener den 19-jährigen Kirill Fadeev mit 4:0 (11:8, 12:10, 11:9, 11:9). Im Viertelfinale am Nachmittag sorgte Steffen Mengel, in der Weltrangliste zurzeit auf Position 140 zu finden, gegen den Ägypter gegen Omar Assar für eine faustdicke Überraschung, denn er bezwang die aktuelle Nummer 38 des weltweiten Rankings mit 4:0 (11:7, 11:6, 12:10, 11:9 für eine faustdicke Überraschung.