Staffel vier oder fünf, das ist hier die Frage!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Birkelbach und Berleburg werden in der „Sauerland-Gruppe“ spielen. Warum das von Vorteil ist, aber auch Ziele erklärt, schildert unser Kolumnist.

Staffel vier oder fünf? Das ist jedes Jahr für die Wittgensteiner Vertreter der Bezirksliga die kardinale Frage. SF Birkelbach und VfL Bad Berleburg dürften nach der Einteilung in die „Sauerland-Gruppe“ (Staffel vier) aufatmen, denn allgemein gilt bis heute: die „Siegerland-Gruppe“ (Staffel fünf) ist die stärkere.

Besonders Teams wie Birkelbach oder Berleburg, die sich im Umbruch befinden und durch eine Verjüngung ihrer Kader einer klassischen Übergangssaison entgegenblicken, hätte die fünfte Staffel wehtun können. Die Dichte an Teams, die dort oben mitspielen wollen und auch können, ist deutlich höher als im Sauerland. Besonders schlecht stehen die Sterne, wenn man dann als Abstiegskandidat möglicherweise in das Wendener „Bermuda-Dreieck“ gerät und dort zwischen Ottfingen, Altenhof, Rothemühle oder dem VSV Wenden nicht nur tabellarisch die Emotionen kochen.

Es gibt keine Garantien

Hinzu kommen Teams wie Fortuna Freudenberg, Niederschelden oder Plettenberg, bei denen Einzugsgebiet, Struktur und Finanzen immer gute Kader herbeiführen. Und wegen der meist hohen Rotationen in den Kabinen, ist es im Siegerland nahezu zweitrangig, wer als Aufsteiger daherkommt. Sich also darauf verlassen zu können, dass die Vereine x oder y die Tabelle von unten sehen werden, ist eher eine Facette der Sauerland-Gruppe. Für Birkelbach und Berleburg ist es gut so, wie es ist. Heißt aber auch: Sollten die erklärten Ziele von Birkelbach (Klassenerhalt) und Berleburg (oberes Drittel) in Gefahr geraten, stehen Kader und Trainer umso mehr im Fokus.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein