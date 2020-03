Stadt Siegen sagt Sportlerehrung ab

Die für Dienstag geplante Sportlerehrung der Stadt Siegen ist abgesagt worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Siegen. Die für Dienstag, 10. März, geplante Sportlerehrung der Stadt Siegen wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das haben die städtischen Verantwortlichen im Einvernehmen mit dem Stadtsportverband Siegen entschieden.

Die Termin-Verlegung dient vorbeugend dem Schutz der Sportlerinnen und Sportler vor der Verbreitung des Corona-Virus. Viele stehen vor der Wettkampf-Saison und wollen verständlicherweise auch das geringste Risiko einer Infektion vermeiden. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, die sich in Vorbereitungen für wichtige Wettkämpfe befinden, hätten nachgefragt und entsprechende Hinweise gegeben, sagte Bürgermeister Steffen Mues: „Es handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Die Bedenken der Sportlerinnen und Sportler nehmen wir sehr ernst, auch wenn es im Kreisgebiet bisher keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus gibt.“

Geplant war der städtische Empfang für herausragende sportliche Leistungen am Dienstag in der Aula der Bertha-von-Suttner Gesamtschule in Siegen. Die Verschiebung stellt kein Problem dar, da die Ehrung jederzeit nachgeholt werden kann. Der neue Termin wird rechtzeitig mitgeteilt.