Das war voraus zu sehen: Das für den kommenden Freitag geplante Handball-Zweitliga-Spiel in der Kreuztaler Sporthalle Stählerwiese zwischen dem TuS Ferndorf und dem HSC 2000 Coburg fällt aus. Aufgrund des Erlasses der Landesregierung NRW, dass Großveranstaltungen ab 1000 Zuschauer wegen der grassierenden Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden sollen, ist eine Austragung des Spiels nicht möglich. Der Bürgermeister der Stadt Kreuztal, Walter Kiß, und die Geschäftsführung der TuS Ferndorf Handball GmbH befanden sich diesbezüglich in den letzten Tagen in enger Abstimmung (wir berichteten).

Letztlich sind die Kommunen dafür verantwortlich, den Erlass der Landesregierung umzusetzen. Der Nachholtermin für dieses Spiel wird vom Verein bekannt gegeben, sobald die Partie neu angesetzt worden ist. Alle Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Am kommenden Montag hat die Handball-Bundesliga zu eineraußerordentlichen Mitgliederversammlung aller Erst- und Zweitligisten nach Köln eingeladen, um über die weitere Vorgehensweise in der Corona-Krise zu beraten und zu entscheiden. Auch weitere Spiel- oder Spieltagsabsagen liegen im Bereich des Möglichen.

Platzkommision in Siegen

Bei der Stadt Siegen ist man dagegen nicht gewillt, vor Donnerstag über eine Absage des Fußball-Oberliga-Derbys zwischen den Siegener Sportfreunden und dem 1. FC Kaan-Marienborn zu entscheiden. Wie Pressesprecherin Dr. Sabine Schutz mitteilte, werde am Donnerstag eine Platzkommission über die Bespielbarkeit des Rasenplatzes im Leimbachstadion befinden. Hier steht also zunächst mal die mögliche witterungsbedingte Absage im Raum.

Vor leeren Rängen wird das Oberliga-Darby am Samstag nicht stattfinden, denn „Geisterspiele“ sind im Amateurbereich nicht vorgesehen. Ob Partie stattfinden kann, steht auf einem anderen Blatt. Foto: Rene Traut

Über die Vorgaben der NRW-Landesregierung bezüglich Absagen von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern oder Teilnehmern wegen des Coronavirus setze man sich mit dieser Maßnahme keineswegs hinweg, wie die Pressesprecherin mitteilte.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verbandes (FLVW) in Kaiserau steht mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und den Krisenstäben in Kontakt, um auf mögliche weitere Entwicklungen zu reagieren. Der Verband stellte klar, dass im Fall einer diagnostizierten Corona-Infektion bzw. eines Verdachts im direkten Vereinsumfeld der Staffelleiter zu informieren sei. Das betreffende Spiel würde in diesem Fall verlegt werden.

Keine „Geisterspiele“

Zu so genannten „Geisterspielen“ ohne Zuschauer soll es in den westfälischen Ligen nicht kommen, wie der Verband betonte. „Das steht aktuell nicht zur Debatte“, heißt es dazu aus Kaiserau.

Weil die Zahl der Amateurspiele mit einem Zuschaueraufkommen von 1000 und mehr Zuschauern überschaubar ist, werde die Prüfung des Einzelfalls erfolgen. Da das Siegener Oberliga-Derby diese Grenze übersteigen dürfte, würde auch die Task Force des FLVW Gespräche mit den Vereinen aufnehmen.

FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski dazu: „Alle Vereine sind aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen oder Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.“ Das gelt auch für Fans von Amateur-Fußballvereinen, appelliert der aus Siegen stammende FLVW-Präsident an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen.

Siegen-Wittgenstein Frühjahrswaldlauf Voll in den Planungen für den traditionellen Ferndorfer Frühjahrswaldlauf steckt Organisator Frank Afholderbach. Am Samstag ist der Lauf Teil eins der „3Städte-Tour“. „Ich habe mit dem Gesundheitsamt gesprochen und gesagt, dass wir von 250 Teilnehmern ausgehen, von denen 120 anschließend zur Siegerehrung kommen. Es spricht derzeit auch behördlicherseits nichts gegen eine Austragung“, so Afholderbach. Sollte sich die Lage bis Freitag grundlegend ändern, könne laut Veranstalter immer noch eine Absage erfolgen.

Auch Generalabsagen im Amateurbereich sind - anders als in der 3. Liga - nicht vorgesehen. In der dritthöchsten Spielklasse wurden gestern die beiden nächsten Spieltage komplett gestrichen.

Fairplay Soccer Tour abgesagt

Abgesagt wurde inzwischen - und das sechs Wochen vor dem anberaumten Termin - die von den Sparkassen unterstützte „Fairplay Soccer Tour“, die in Kreuztal am 28. April Station machen sollte. In der Sporthalle Stählerwiese sollten dafür mehrere Streetsoccer-Felder aufgebaut werden.

Steinbach stellt Kartenverkauf ein

Aufgrund der Ankündigung des Lahn-Dill-Kreises, Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern bis auf Weiteres zu untersagen bzw. Regelungen für Veranstaltungen bis zur Grenze von 1000 Zuschauer festzulegen, hat Südwest-Regionalligist der TSV Steinbach Haiger seinen Einzelkartenverkauf für die restlichen Heimspiele mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Der Verein stehe diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden sowie der Regionalliga Südwest GbR und wird über das weitere Prozedere informieren, sobald neue Informationen vorliegen.

KLA-Tagung gecancelt

Vom Terminplan gestrichen wurde am Vormittag die Leichtathletik-Jahrestagung vom Vorsitzenden des Kreis-Leichtathletik-Ausschusses, Klaus Ruschin. Die Veranstaltung sollte gestern Abend im evangelischen Gemeindehaus in Wilnsdorf unter Ausrichtung des CLV Siegerland über die Bühne gehen.

Kein Schülersportfest

Ausfallen wird auch das 24. Schülerhallen-Sportfest des TV Allenbach, das am Sonntag, 15. März, in der Hilchenbacher Ballsporthalle über die Bühne gehen sollte. „Wir erachten das Risiko als zu groß und verzichten daher in diesem Jahr auf die Ausrichtung des Sportfestes. Die Gesundheit der Kinder, deren Eltern sowie der Helferinnen und Helfer hat absoluten Vorrang“, begründete Rainer Schimmelpfennig vom TV Allenbach die Absage.