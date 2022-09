Der Panorama-Run entpuppt sich stellenweise als Schlamm-Run. Im Foto ist Christof Werner von der TSG Helberhausen an der Spitze zu sehen.

Bad Laasphe. Bei der Premiere des Panorama-Run in Bad Laasphe haben die Läufer mit heftigem Dauerregen zu kämpfen. Über 300 Sportler nehmen teil.

Erst durch die Stadt, dann ins Gelände, dann zurück in die Stadt – die erste Auflage des Panorama-Run in und um Bad Laasphe hat die Läufer mit einem auch in Sachen Höhenmeter abwechslungsreichen Profil beeindruckt.

Stadt, Land, Regen - Die Fotos vom Panorama-Run Bad Laasphe Stadt, Land, Regen - Die Fotos vom Panorama-Run Bad Laasphe Bei der Premiere des Panorama-Run in Bad Laasphe haben die Läufer mit heftigem Dauerregen zu kämpfen. Über 300 Sportler nehmen teil. Foto: Florian Runte

Am Sonntag hatten die Läufer mit heftigem Dauerregen zu kämpfen. Über 300 Sportler nahmen teil.

