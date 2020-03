Gosenbach/Leverkusen. Wir erwischen Torben Blech telefonisch nach dem Sport. Etwa nach dem Stabhochtraining? „Nein, das geht im Moment ja nicht. Ich habe aber gerade Dehn- und Streckübungen gemacht“, erzählt der 25-Jährige, „irgendwie muss man sich ja fit halten.“ In Zeiten des grassierenden Coronavirus hat sich auch für den Stabhochspringer, der sich im Sommer 2019 mit 5,80 m – aufgestellt im Juli in Leverkusen – und in der vor kurzem beendeten Hallensaison mit 5,70 m (im Februar in Dortmund) zu neuen persönlichen Bestleistungen aufgeschwungen hat, vieles verändert. Der Gosenbacher hat dramatische Tage hinter sich.

DLV chartert Flugzeuge

Ursprünglich würde sich der ehemalige Zehnkämpfer, der 2018 auf den Stabhochsprung umstieg, jetzt noch in Südafrika aufhalten und sich im Trainingslager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes auf die bald beginnende olympische Saison einstimmen. Zweieinhalb Wochen sollten die Athletinnen und Athleten in der Nähe von Kapstadt sich erholen und intensiv trainieren zugleich, doch das erste vorolympische Trainingslager wurde nach sechs Tagen abgebrochen, beorderte der DLV die Sportler umgehend nach Hause. In einem vom Verband gecharterten Flugzeug kehrte Torben Blech bereits am Dienstag via Amsterdam nach Deutschland zurück.

„Das ging alles wahnsinnig schnell“, berichtete Torben Blech. Zurück an seinem Trainingsstandort Leverkusen – er startet im Trikot des TSV Bayer 04 Leverkusen – wartete die nächste Überraschung, mit der aber zu rechnen war: Die Halle in Leverkusen, eines der modernsten Trainingszentren für Leichtathleten in Leverkusen, ist geschlossen. Und das bis Ende April.

Techniktraining nicht möglich

„Dadurch ist ein spezifisches Training vorerst nicht möglich“, klagt Torben Blech, der wegen noch nicht ausgereizter Technik auf möglichst viele Sprünge – sei es im Training oder im Wettkampf – angewiesen ist, um sein im vergangenen Jahr erreichtes internationales Niveau halten oder weiter verbessern zu können, „deshalb muss improvisiert werden.“

Torben Blech mit seiner Trainerin in Leverkusen, Christine Adams. Foto: Julian Kaiser

Und das heißt für ihn: Tempoläufe an der frischen Luft, Ausdauerläufe an einem See in der Nähe seiner Wohnung in Köln, Muskel- und Physiotraining auf privater Basis. Vom DLV wird zurzeit geprüft, ob die bereits qualifizierten Sportler für die Olympischen Spiele in Tokio, zu denen auch Torben Blech mit den im Vorjahr übersprungenen 5,80 m gehört, im Bundesleistungszentrum in Kienbaum bei Berlin unter bestimmten hygienischen Bedingungen Stabhochtraining absolvieren können. „Das wäre dann quasi ein Trainingslager unter Quarantäne“, sagt er, der eine Absage der Spiele für richtig hält, „auch wenn mein persönlichen Traum damit vorerst platzen würde.“

Und weil nach wie vor auch nicht klar ist, ob Ende Juli die Sommerspiele in Japan beginnen, sie in den Herbst oder ins nächste Jahr verschoben werden, bewegt sich auch Torben Blech zurzeit in einem luftleeren Raum. „Ich nehme die Situation so wie sie ist, komme mir aber ziemlich hilflos vor, weil sich alles auch von Tag zu Tag ändert“, gewährt der Schlacks aus Gosenbach Einblicke in sein Seelenleben, „aber damit müssen ja alle umgehen.“

Sorge um die Familie

Angst davor, angesteckt zu werden, hat der im Siegerland immer noch verwurzelte Athlet nicht, „doch ich habe Angst um meine Mitmenschen, meine Familie, vor allem Oma und Opa. Deshalb kann ich das rücksichtslose Verhalten einiger Leute nicht nachvollziehen.“ Die viele freie Zeit überbrückt Torben Blech übrigens nicht nur mit Anrufen in der Heimat: „Ich kann auch stundenlang mit meinem kleinen Bruder Ole FIFA online spielen und lese viel fürs Studium. Damit muss man sich den Tag versüßen.“