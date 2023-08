Springreiten vom Feinsten bei Turnier in Neunkirchen

Neunkirchen-Salchendorf. Lisa-Marie Thielmann und Marc Ostendarp gewinnen zwei Mal bei Reitturnier des RFV Hellertal.

Mit einer fehlerfreien Vorstellung und dem Gewinn der Siegerrunde in der abschließende Springprüfung Klasse S* durch Peter Reichel (Wiesbadener RFC) auf „Chiara“ endete am Sonntagnachmittag das dreitägige Reitturnier des RFV Hellertal in Neunkirchen.

Auf dem top präparierten Reitplatz unterhalb des Salchendorfer Pfannenbergs war der Wiesbadener auch in der Siegerrunde am Sonntag vor guter Kulisse ohne Abwurf geblieben und unterbot die von Saskia Fuchs (RFSpFr. Langenselbold) auf „Checklana“ vorgelegte Bestzeit noch einmal deutlich. Auf Rang drei und vier reihte sich Richard Trippe vom RV Oberkirchen mit seinen beiden Pferden „Glamour“ und „Laconda“ ein.

Den Einzug in die Siegerrunde verpassten derweil die Siegerländer Reiterinnen Lisa-Marie Thielmann vom Gastgeberverein RFV Hellertal und Isabel Schöllhorn vom ZRFV Hollekusse. Beide leisteten sich ärgerliche Abwürfe. Isabel Schöllhorn, die bereits die Springpferdeprüfung Klasse A** gewonnen hatte, wurde Fünfte, Rang sechs ging an Lisa-Marie Thielmann. Zuvor hatte die Neunirchenerin schon die Springprüfung Klasse M* vor S-Sieger Peter Reichel und auch die Springprüfung Klasse L vor Volker Esch (RFV Kindelsberg) siegreich abgeschlossen. Damit zählte Lisa-Marie Thielmann vor eigenem Publikum zur erfolgreichsten Springreiterin im Parcours, zumal sie auch noch hinter Marc Ostendarp (Siegener RV) und Andreas Bernhardt (RV Oberscheld) einen dritten Platz in der Springpferdeprüfung Klasse A* belegten konnte.

In die Liste der Doppelsieger durfte sich auch noch der Siegener Marc Ostendarp einreihen. Obwohl der Reitlehrer vom Siegener RV nur am Freitag am Start war, sicherte sich Ostendarp souverän die Erfolge in den Springpferdeprüfungen Klasse A* und L jeweils vor den Zweiten Andreas Bernhardt und Richard Trippe (RV Oberkirchen).

Katja Weyand schwer verletzt

Mit 235 Starts und einer an allen drei Tagen ansprechenden Besucherzahlen waren die Hellertaler Organisatoren zufrieden. Leider verlief die Veranstaltung nicht ganz unfallfrei. Während bei mehreren Stürzen alle Reiter nahezu unbeschadet davon kamen, musste Katja Weyand (RFV Kindelsberg) nach einem schweren Sturz mit Brüchen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Schon am kommenden Wochenende steht mit dem Herbstturnier des Siegener Reitvereins ein weiteres Reitturnier-Highlight an.

