Sporttermine 2024: Wittgenstein blickt auch auf Olympia

Wittgenstein Was? Wann? Wo? Wir schauen auf die wichtigsten Wettkämpfe und Großereignisse des neuen Jahres

Auf ein Neues: 2024 bietet den Sportlerinnen und Sportlern aus Wittgenstein die Chance, Erreichtes zu bestätigen, noch einen drauf zu setzen oder nach einem verkorksten Jahr 2023 wieder der oder die alte zu werden. Nicht nur für Sportvereine wie den FV Niederlaasphe, der sein 70-jähriges Bestehen feiern wird, und die Sportfreunde Sassenhausen, die 50 werden (Feier am 24. Mai), ist es ein besonderes Jahr. Auch für einen Wittgensteiner, bei dem Olympiaträume reifen.

Und der Terminkalender hält auch für Zuschauer einige Höhepunkte bereit. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Rennen, Spiele und Termine dieses Olympia- und Fußball-EM-Jahresauf lokaler Ebene.

Bereits Ende dieses Monats stehen für die Leichtathleten mit den Westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund 21. sowie 27/28. Januar) die ersten Wettkampf-Highlights an, bei denen auch die LG Wittgenstein ein paar Eisen im Feuer haben wird. Im Freien geht es Ende Mai sowie an den ersten drei Wochenenden im Juni um die Westfälischen Titel.

Wir wollen unseren Gästen an beiden Abenden einen facettenreichen Querschnitt aus der Welt des Sportes anbieten – und das wird uns gelingen. Maik Wehn, 2. Vorsitzender der KTV Obere Lahn, zur Inmotion Sportshow am 1. und 2. März

Im Frühjahr steht noch ein weiterer Publikumsmagnet im Kalender: Inmotion Sportshow der KTV Obere Lahn. Die rasante Turnshow in Biedenkopf steigt am 1. und 2. März, der Vorverkauf läuft bereits. In der 2. Bundesliga geht es für das KTV-Turnteam um den Birkelbacher Sunny Joe Fieker am 14. September los.

Zwei Wochen später dürfte die Tanzmatinee des Turnbezirks Wittgenstein in Bad Laasphe erneut für eine volle Halle sorgen. Sie findet am 17. März statt. Einen Monat zuvor werden die Meister ermittelt bei den Bezirksschüler/innen-Wettkämpfen im Gerätturnen, ebenfalls in Laasphe.

Zwischen Erndtebrück und Helberhausen

Die (Volks-)Lauffreunde haben sicher zumindest ihre Lieblingstermine schon im Kalender stehen. Nahezu alle beliebten Klassiker stehen wieder an. Einer der ersten Treffpunkte: die 44. Auflage des Erndtebrücker Volkslaufs, wie immer am 1. Mai. Beim dritten Panorama-Run in Bad Laasphe, der diesmal bereits am 31. August stattfindet, sollen die Läufe und Radrennen diesmal inmitten eines Sport- und Familienfestes über die Bühne gehen. Zum 52. Mal fällt in Aue-Wingeshausen am 5. Oktober der Startschuss zum Rothaar-Waldlauf.

Die AOK-Rothaar-Laufserie umfasst inklusive der drei Stationen in Wittgenstein folgende Wettkämpfe: 1. Mai: Erndtebrücker Volkslauf, 28. Juni: Giller-Lauf, 31. August: Panorama-Run Bad Laasphe, 14. September: Eichener Kindelsberglauf, 5. Oktober: Rothaar-Waldlauf Aue-Wingeshausen, 26. Oktober: Helberhäuser HauBerg-Lauf.

Der Wittgensteiner Firmenlauf in Bad Berleburg hat seinen festen Platz: am Mittwoch vor Fronleichnam, also diesmal der 29 Mai. Und die Jüngsten Athleten freuen sich auf den Wittgensteiner Schüler-Cup.

WM-Medaillen in Winterberg

Die ersten Fußballer müssen 2024 am Karnevalswochenende (9./10. Februar) wieder die Stiefel für Punktspiele schnüren. Sonntag, 26. Mai, markiert das Ende der regulären Saison. Und der Anpfiff zur Saison 2024/25 erfolgt bei den Männern größtenteils am 11. August 2024.

Einen Besuch wert sind auch die größeren Sportevents direkt vor der Haustür. In Winterberg beispielsweise steigt bereits ab kommenden Samstag mit dem Weltcup der Rennrodler ein erstes Glanzlicht. Um WM-Medaillen geht es dann in der Veltins-Eisarena ab 19. Februar bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft, bei der auch die Siegerländerin Jacqueline Pfeifer um Gold, Silber und Bronze kämpfen will.

Die Tage sind auch für das Weltcup-Skispringen in Willingen gezählt, das vom 2. bis 4. Februar wieder für Partystimmung im unweiten Waldecker Upland sorgt.

Ein Hauch von Olympia in Berleburg

Ob Jugend oder Masters: Das Nonplusultra für die Leichtathleten wäre eine Teilnahme der Deutschen Meisterschaften. Für die Erwachsenen findet diese am 29./30. Juni in Braunschweig statt und ist für einige eher ein Formtest auf dem Weg nach Paris. Ab 26. Juli ruft Olympia, und einige Wittgensteiner richten ihre Augen auf Frankreich; vor allem, wenn 200 Meter gelaufen werden.

Joshua Hartmann vom ASV Köln will 2024 zunächst einen DM-Titel verteidigen. Für den 24-Jährigen, der aus Bad Berleburg stammt, lebt auch der Traum von Olympia, für den er derzeit alles tut. In Staffel und Einzelsprint hat Hartmann gute Karten, dabei zu sein.

