Zum 35. Mal läuft unsere Sportlerwahl.

Sportlerwahl: Entscheiden Sie sich für Ihre Favoriten!

EINZELSPORTLERINNEN

Emely Berger (Bankdrücken/TV Jahn Siegen):

Emely Berger.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken der Kategorie Classic/Raw in Coburg gewann Emely Berger bei den Juniorinnen bis 52 kg Körpergewicht die Goldmedaille. Im dritten Versuch steigerte sie sich auf die neue persönliche Bestleistung von 57,5 kg und ließ damit mehrere Konkurrentinnen hinter sich.

Amelie Braun (Leichtathletik/CLV Siegerland):

Amelie Braun.

Die „Sportlerin des Jahres 2017“ unserer Zeitung war auch 2019 in ihrer Spezialdisziplin 100 m Hürden erfolgreich. Bei den 77. Deutschen Jugendmeisterschaften der U20 in Ulm gewann die 18-jährige Wilnsdorferin die Bronzemedaille.

Lilli Bultmann (Biathlon/VfL Bad Berleburg):

Lilli Bultmann.

Gut schießen und schnell laufen – die Bad Berleburgerin beherrscht beides und startete deshalb im vergangenen Winter so richtig durch. 2019 gelangen ihr am Notschrei-Pass sowie in Altenberg zwei Tagessiege im Deutschlandpokal der Weiblichen Jugend I. Bultmann punktete derart gut und konstant, dass sie sogar schon vor dem Abschlusswochenende als Gesamtsiegerin ihrer Altersklasse feststand.

Brenda Cataria-Byll (Leichtathletik/LG Olympia Dortmund):

Brenda Cataria-Byll.

„Bronze“ für die Titelverteidigerin der Sportlerwahl unserer Zeitung: Die 18-jährige Siegenerin, die im CLV Siegerland aufgewachsen ist, wurde Dritte bei den 77. Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm im Finale der U20 über 400 m. Zu internationalen Ehren kam sie bei den U20-Europameisterschaften in Schweden. Als Startläuferin wurde sie mit der 4x400 m-Staffel des DLV Sechste.

Laura Sophie Großhaus (Leichtathletik/LT DSHS Köln):

Laura Sophie Großhaus.

„Bronze“ gab es auch für eine weitere ehemalige Sportlerin des CLV Siegerland. Die 20-jährige Eiserfelderin wurde bei den 66. Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig mit der 4x200 m-Staffel des Leichtathletik-Teams der Sporthochschule Köln Dritte.

Celine Harms (Bob/BSC Winterberg): Erst 2018 machte die Schamederanerin nach dem Umstieg vom Skeleton ihre ersten Fahrten im Monobob. Bei der Omega-Youth-Series schaffte Harms 2019 in sechs Rennen gleich drei Mal den Sprung aufs Podium, wurde jeweils Zweite in St. Moritz und Lillehammer. Der Lohn: Die Qualifikation für die Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 in Lausanne.

Celine Harms.





















































Annika Horbach (Badminton/Rot-Weiß Walldorf): DM-„Bronze“ setzte sich 2019 auch für die vierte Siegerländer Sportlerin fort. Die 25-jährige Badmintonspielerin aus Krombach wurde bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld Dritte im gemischten Doppel mit ihrem Partner Tobias Wadenka (TSV Neuhausen-Nymphenburg).

Annika Horbach.





















































Ina Kaplan (Billard/BC Siegtal 89): Beim „German Grand Prix“, einem der am besten besetzten Billardturniere in Europa, belegte die zweifache Mutter in diesem Jahr Platz drei. Mit ihrem Verein BC Siegtal 89 steht Ina Kaplan dicht vor der Rückkehr in die 1. Liga.

Ina Kaplan.





















































Gabriele Müller-Scherzant (Laufsport/TuS Deuz): Die Deuzer Lang- und Mittelstrecklerin rannte 2019 ihrer Konkurrenz auf und davon. In ihrer neuen Altersklasse W50 wurde Gabi Müller-Scherzant zunächst Deutsche Vizemeisterin über 10 000 m in Essen und später zweifache Gold-Medaillen-Gewinnerin bei den Deutschen Senioren-Titelkämpfen in Leinefelde-Worbis über 800 m und 1500 m. Außerdem stellte sie gleich sieben neue Siegerland-Bestleistungen in der W50 auf.

Gabi Müller-Scherzant.





















































Christina Ritz (Ju-Jutsu/Judo-Vereinigung Siegerland): Bei den „German Open“ in Hanau holte Christina Ritz die Silbermedaille in der Klasse bis 52 kg und unterlag erst im Finale der Vize-Europameisterin aus Frankreich. Zudem gewann sie „Bronze“ bei den Deutschen Meisterschaften in Leinefelde und schaffte es 2019 in den Bundeskader.

Christina Ritz.





















































Katharina Schäfers (Laufsport/TuS Deuz): Die Niederscheldenerin überraschte gleich bei ihrem ersten Lauf in ihrer neuen Altersklasse W35 bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Halle/Saale mit „Gold“ über 3000 m.

Katharina Schäfers.





















































Emily Schneider (Nordische Kombination/SC Rückershausen): Nordische Kombination ist etwas Neues bei den Frauen – und die junge Wittgensteinerin wird als aktuelle Nummer drei in Deutschland ein Wort mitsprechen, wenn es um die Bildung des ersten Weltcup-Kaders in 2020/21 geht. Im FIS-Youth-Cup holte sie bei den Girls II einen Tagessieg in Trondheim und gewann auch die Gesamtwertung. Herausragend war nach einer furiosen Aufholjagd in der Loipe auch ihr zweiter Platz im Alpencup der Frauen im französischen Chaux Neuve.

Emily Schneider.





















































Lena Sophie Uebach (Fußball/TSV Bayer 04 Leverkusen): Die aus Büschergrund stammende Fußballspielerin hat 2019 endgültig den Durchbruch geschafft. In der Bundesliga-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen ist sie eine feste Größe. Der größte Erfolg war jedoch der Gewinn der Silbermedaille mit Deutschland bei der U19-Europameisterschaft in Schottland.

Lena Sophie Uebach.





















































Cornelia Wagener (Laufsport/LC Eschenburg): Welch ein Jahr für die Fischelbacherin: „Conny“ räumte vier W60-Titel bei Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften ab und glänzte dabei mit einer außergewöhnlichen Bandbreite. Nach den Erfolgen über 10.000 Meter in Essen, im Crosslauf in Ingolstadt sowie über 3000 Meter bei den Hallenmeisterschaften in Halle/Saale siegte sie in Leinefelde-Worbis auch auf der Mittelstrecke über 1500 Meter.

Cornelia Wagener.





















































Lilian Weiken (Ju-Jutsu/Judo-Vereinigung Siegerland): Im November krönte Lilian „Lili“ Weiken eine herausragende Saison. Bei der Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu-Fighting in Abu Dhabi schaffte sie es in der Klasse bis 63 kg bis ins Finale, in dem sie einer Französin unterlag. Lilian Weiken, die in diesem Jahr auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft verzichten musste, gehört auch zum Bundeskader.

Lilian Weiken.













































EINZELSPORTLER

Torben Blech (Leichtathletik/TSV Bayer 04 Leverkusen): Der Gosenbacher sprang als neuer Stabhochsprungspezialist binnen weniger Monate mit der neuen Bestleistung von 5,80 m, aufgestellt bei den „Bayer Classics“, in die deutsche Spitze und erweiterte Weltelite. Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig wurde er ebenso Zweiter wie bei der Universiade in Neapel und der Team-Europameisterschaft in Polen. Bei der Freiluft-DM in Berlin holte er die Bronzemedaille. Der Saisonhöhepunkt war die Weltmeisterschaft in Doha/Katar, wo es für den 24-Jährigen zu Platz elf reichte.

Torben Blech.



















































Kevin Geiselhart (Schwimmen/SG Siegen): 2019 war für den 27-Jährigen ein überragendes Jahr mit gleich sieben Siegerland-Rekorden in verschiedenen Stilarten über Distanzen zwischen 200 und 800 m. Der Erndtebrücker, der inzwischen in Siegen wohnt, wurde NRW-Meister über 400 m Lagen und holte Bronze über 200 m Schmetterling bei der NRW-Kurzbahnmeisterschaft. Sein bestes Ergebnis bei Deutschen Meisterschaften war Platz zwölf über 400 m Lagen auf der 50 m-Bahn.

Kevin Geiselhart.





















































Philipp Herder (Turnen/Siegerländer KV): Nach überwundener Halswirbelverletzung in Folge eines schweren Trainingssturzes im Mai qualifizierte sich der 27-Jährige, der seit zehn Jahren in der Bundesliga für die SKV turnt, für die Weltmeisterschaft in Stuttgart. In der Mehrkampf-Qualifikation flossen fünf seiner sechs Ergebnisse in die Wertung für das deutsche Team ein, das sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizierte. Bei der DM in seiner Heimatstadt Berlin gewann „Herdi“ die Silbermedaille am Barren und wurde unglücklicher Vierter im Mehrkampf.

Philipp Herder.





















































Jonas Hoffmann (Duathlon und Triathlon/EJOT-Team TV Buschhütten): Neben dem erneuten Deutschen Meistertitel mit der Bundesliga-Mannschaft vom EJOT-Team TV Buschhütten stach beim 23-jährigen Hademer in diesem Jahr der Sieg bei den Deutschen Meisterschaften im Crossduathlon in Trier heraus.

Jonas Hoffmann.





















































Ingo Kuhli-Lauenstein (Para-Eishockey/TuS Wiehl): Mit dem TuS Wiehl feierte Ingo Kuhli-Lauenstein den zweiten Meistertitel in der (kleinen) Bundesliga, wobei er als Topscorer der Liga herausragte. Mit der deutschen Nationalmannschaft verpasste er mit Platz vier bei der B-Pool-Weltmeisterschaft zwar knapp den Aufstieg in den A-Pool, der Feudinger zeigte jedoch gute Leistungen und erzielte in fünf Spielen drei Tore.

Ingo Kuhli-Lauenstein.



















































Dr. Eberhard Linke (Leichtathletik/LG Kindelsberg Kreuztal): Fünf Mal „Gold“ für einen der besten nationalen Athleten in seiner Altersklasse M75. Der Schmallenberger Arzt gewann zunächst bei den Hallen-Senioren-DM in Halle/Saale über 60 m sowie im Weit- und Dreisprung. Die nächsten beiden Goldmedaillen ließ er bei den Senioren-Hallenweltmeisterschaften in Polen, ebenfalls im Weit- und Dreisprung, folgen.

Dr. Eberhard Linke.





















































Maximilian Löw (Ski-Inline/SV Winnenden): Zunächst lief für den Hesselbacher in dieser Saison nichts zusammen, im Herbst reihte sich aber ein Coup an den anderen – jeweils im Slalom. Im spanischen Villablino wurde Löw Vize-Europameister der Junioren, in Oberhundem wurde er Deutscher Juniorenmeister. Bei den Männern gewann er sensationell das Weltcup-Rennen in Tuttlingen, indem er als einziger Starter im strömenden Regen auf die weichen Regenrollen verzichtete. Im Gesamtweltcup sprang er damit auf Platz 5.

Maximilian Löw.





















































Steffen Mengel (Tischtennis/Post SV Mühlhausen): In seiner zweiten Saison ist der Holzhausener beim Bundesligisten Post SV Mühlhausen eine feste Größe. Mit den Thüringern spielt der 31-Jährige zurzeit erneut in der Champions League, nachdem Mühlhausen in der Saison 2018/2019 – mit Steffen Mengel – erst im Viertelfinale des wertvollsten europäischen Liga-Wettbewerbs gescheitert war. In diesem Jahr gewann Steffen Mengel den Doppelwettbewerb bei den Thailand Open und kam bei den Spanish Open im Einzel bis ins Halbfinale.

Steffen Mengel.





















































Mattis Michel (Handball/TuS Ferndorf): Mit seinem Stammverein TuS Ferndorf schaffte der Kreisläufer souverän den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Im Sommer gehörte der 21-Jährige zum Team der deutschen U21-Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft im spanischen Pontevedra unglücklich an Portugal scheiterte und am Ende den neunten Platz belegte.

Mattis Michel.





















































Sven Michel (Fußball/SC Paderborn): Den 19. Mai 2019 wird Sven Michel wohl nie mehr vergessen. An jenem Sonntag schaffte der Alchener mit dem SC Paderborn den Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga. Zehn Tore und sieben Vorlagen trug der 29-Jährige in 26 Zweitliga-Spielen zu dieser Sensation bei. Sven Michel zeichnete auch für das erste SCP-Tor in dieser Saison verantwortlich: Das zwischenzeitliche 1:1 im Auftaktspiel bei Bayer Leverkusen war demnach auch der Premierentreffer des Siegerländers in der 1. Bundesliga. Am Ende verlor Paderborn aber mit 2:3.

Sven Michel.





















































Henri Schlund (Leichtathletik/LT DSHS Köln): Zwei Mal „Bronze“ und ein Mal „Gold“ ist die Saison-Medaillen-Bilanz des 19-jährigen Oberheuslinger Mehrkämpfers Henri Schlund, der in der LAG Siegen aufgewachsen ist. Zunächst wurde er Dritter bei den Hallen-DM U20 im Siebenkampf in Halle/Saale. Ein nationaler Titel folgte bei den Staffel-U23-DM in Wetzlar mit dem Bayer-Team über 4x400 m. Danach nochmals „Bronze“ bei den U20-DM in Ulm über 400 m Hürden - in jener Disziplin, die der langjährige Mehrkämpfer ab 2020 als Spezialist läuft.

Henri Schlund.



















































Jonas Schreiber (Judo/TV Freudenberg): Der Oberfischbacher war wieder so stark, dass er sich für die U21-Weltmeisterschaft in Marrakesch/Marokko qualifizierte. Dort musste er allerdings nach dem zweiten Kampf die Segel streichen. Beim Bundesligisten SU Annen steht er in der Gewichtklasse über 100 kg seinen Mann. Bei vier internationalen Wettkämpfen gewann Jonas Schreiber jeweils eine Medaille.

Jonas Schreiber.





















































Werner Stöcker (Laufsport/LG Wittgenstein): Drei DM-Titel verbuchte der Erndtebrücker Langstreckler 2019 in seiner neuen AK M80: Zunächst im Marathonlauf in Düsseldorf,dann beim 24-Stunden-Lauf in Bottrop und zum Abschluss bei der 100 km-DM in Kandel.

Werner Stöcker.





















































Christian Textor (Enduro-Mountainbike/MTB Siegerland): Als erster Enduro-Mountainbiker verteidigte der Würgendorfer seinen Titel als Deutscher Meister. Seine erste komplette Saison als MTB-Profi war von vielen Höhen und bleibenden Eindrücken geprägt, in der es der 29-Jährige in der Gesamtwertung der Enduro World Serie auf Platz 21 schaffte.

Christian Textor.





















































Luis Vieweg (Leichtathletik/LG Kindelsberg Kreuztal): Seine Topleistung des Jahres waren 10,57 Sekunden über 100 m, die der 19-jährige Meinerzhagener Sprinter bei der Junioren-Gala in Mannheim erzielte und damit einen neuen Siegerland-Jugendrekord aufstellte. Außerdem startete er beim Hallen-Länderkampf Deutschland - Frankreich über 60 m und wurde für die U20-Europameisterschaften für die 4x100 m-Staffel des DLV nominiert. Mit der LGK-Sprintstaffel (4x100 m) wurde Luis Vieweg in Wetzlar Deutscher U23-Vizemeister.

Luis Vieweg.













































MANNSCHAFTEN

EJOT-Team TV Buschhütten Männer (Triathlon): Buschhütten – wer sonst? Die „rote Armada“ feierte bei den „German Finals“ im August in Berlin ihren insgesamt zehnten DM-Titel, den neunten in Folge. Zudem gewann der „Buschhüttener Schotte“ Richard Murray die Einzelwertung.

EJOT-Team TV Buschhütten.





















































EJOT-Team TV Buschhütten Frauen (Triathlon): Die Damen standen den Herren in nichts nach, machten ebenfalls in Berlin ihren achten DM-Titel in Serie perfekt. Die Buschhüttenerinnen gewannen in diesem Jahr alle vier Bundesliga-Rennen. Durch Emma Jeffcoat und Emmie Charayron gab es in der Bundesliga-Einzelwertung sogar einen Doppelsieg.

EJOT-Team TV Buschhütten.





















































TuS Deuz (Laufsport M35-Team): Was für ein Lauferlebnis für den TuS Deuz bei den Deutschen Meisterschaften im 10 km Straßenlauf in Siegburg! „Gold“ für das Männer-Team M35 mit Thomas Tremmel, Bert Schmal und Viktor Hoch in 1:41:51 Stunden. Das Trio zählte auch im Vorfeld zu den Mitfavoriten.

TuS Deuz M35-Team.





















































Shari Koch/Christian Nüchtern (Eistanz): Der 27-jährige Klafelder und seine Eistanzpartnerin aus Gummersbach vertraten als nationale Eistanz-Meister die deutschen Farben bei der Europa- und Weltmeisterschaft. Bei ihrer WM-Premiere in Saitama/Japan schaffte es das Duo auf Platz 18, bei der EM in Minsk/Weißrussland zuvor auf Rang 15. In die neue Saison sind Koch/Nüchtern u.a. mit einem zweiten Platz beim Turnier in Budapest gestartet.

Christian Nüchtern/Shari Koch.





















































VC 73 Freudenberg (Volleyball): Lange spielte das Aushängeschild des Volleyballs in Siegen-Wittgenstein um Platz eins und den Aufstieg in die 3. Liga mit – am Ende belegte die Mannschaft von Norbert Homrighausen einen trotzdem herausragenden vierten Platz in der Regionalliga West. In der laufenden Saison sind die Flecker sogar Erster.

VC 73 Freudenberg.





















































Ü60-Kreisauswahl (Fußball): Die Ü60-Kreisauswahl stellte in 2019 sogar die Erfolge der Ü65 und M70 in den Schatten: Platz drei bei der offiziellen Westfalenmeisterschaft (Kleinfeld), Platz zwei bei der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft (Kleinfeld), Platz eins bei der offiziellen Westdeutschen Meisterschaft (Kleinfeld) und – sicherlich der Höhepunkt – inoffizieller Deutscher Meister auf Großfeld.





















































LG Kindelsberg Kreuztal (Leichtathletik M50-Team): Die Senioren der LGK setzten auch 2019 wieder Glanzlichter und da besonders beim DAMM-Bundesfinale in München. Mit gleich drei Mannschaften waren die Nordsiegerländer angereist. Den Titel holte das Team M50/55 mit 10.076 Punkten.

LG Kindelsberg Kreuztal Senioren.





















































TuS Ferndorf (Handball/Herren): Auf dem sensationellen achten Platz schloss der TuS Ferndorf die Saison 2018/2019 in der 2. Bundesliga ab. Der Aufsteiger lehrte vielen Favoriten das Fürchten und überzeugte vor allem mit seiner Defensive. Einer der Höhepunkte war im Februar das Spiel gegen den HSV Hamburg in der Gummersbacher Schwalbe-Arena, bei dem mit 3754 Zuschauern ein Vereinsrekord aufgestellt wurde. Die Saison 19/20 hat sich für das Team von Trainer Michael Lerscht allerdings nicht so gut angelassen.

TuS Ferndorf Handball-Herren.





















































Siegen Sentinels (American Football): Mit nur zwei Niederlagen in zehn Spielen sicherten sich die Siegen Sentinels erneut den Meistertitel in der Verbandsliga NRW Ost. Mit neuem Trainer soll jetzt die Oberliga auf Dauer gehalten werden.

Siegen Sentinels.





















































Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (Turnen): Nach einer wechselhaften Saison mit starken Leistungen in den Heimwettkämpfen und weniger guten in fremden Hallen qualifizierte sich die SKV auf den letzten Drücker für das DTL-Finale in Ludwigsburg – zum zweiten Mal nach 2016 übrigens, verlor diesen aber gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau knapp. Den Heimwettkampf gegen Cottbus sahen fast 1000 Zuschauer in der Kreuztaler Sporthalle Stählerwiese.

Siegerländer KV.

