Sportlerwahl 2022: Sie haben die Qual der Wahl

Insgesamt 33 Einzelsportlerinnen, Einzelsportler und Mannschaften wurden 2022 nominiert. Jetzt haben Sie die Wahl. Hier geht’s zur Abstimmung.

Siegen-Wittgenstein. Alle Jahre wieder steht die Sportlerwahl unserer Zeitung in Siegen-Wittgenstein an. Seit 1985, inzwischen zum 38. Mal, sind Sie gefragt! Konnten im vergangenen Jahr 36 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie Mannschaften mit nationalen und internationalen Erfolgen aufgelistet werden, sind es in diesem Jahr 33 Kandidatinnen und Kandidaten bzw. Mannschaften, die es in diese Auswahl geschafft haben. Zwar hat die abflauende Corona-Pandemie den Sport nicht mehr so stark beeinflusst wie noch in den Jahren zuvor, dennoch ist vor allem die Zahl der nominierten Mannschaften erneut relativ gering.

Abstimmen können Sie wie neben dem in der Zeitung abgedruckten Stimmzettel natürlich auch online. Bis zum Einsendeschluss am Freitag, 30. Dezember, ist die Online-Wahl freigeschaltet. Wichtig: Bitte stimmen Sie jeweils nur für eine Sportlerin, einen Sportler und eine Mannschaft ab.

Lilli Bultmann (Biathlon) Brenda Cataria-Byll (Leichtathletik) Annika Horbach (Badminton) Ina Kaplan (Poolbillard) Gabi Müller-Scherzant (Laufsport) Linnea Kristin Schnerr (Sportschießen) Johanna Stockschläder (Handball) Sophia ter Jung (Motorradsport) Lilian Weiken (Jujutsu)

In der Kandidatenliste 2022 stehen nur Sportlerinnen und Sportler, die in Vereinen unseres Kreisgebiets aktiv sind oder – wenn sie für einen auswärtigen Verein starten – ihren Erst- oder Zweitwohnsitz im Verbreitungsgebiet haben. Wann und wo die gewohnte Sportlerehrung stattfinden wird, steht noch nicht fest, doch wird ein zeitnaher Termin im ersten Quartal 2023 angepeilt.

Der Kandidatenkreis wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Platzierung ergibt sich aus den Ergebnissen des Votings über den Zeitungsstimmzettel und das Online-Voting (zusammen 50 %) sowie der Jury, die Vertreter des KSB und der Sportredaktionen in Siegen und Bad Berleburg bilden (zusammen 50 %).

Ein Blick in die Liste der „Sportlerinnen des Jahres“ gehört dazu, wenn es heißt, die neue Sportlerin des Jahres zu wählen. Viele prominente Namen aus fast vier Jahrzehnten finden sich da. Hier der Überblick: 1985: Turnerin Julia Bätzel - 1986: Leichtathletin Anke Breitenbach - 1987: Leichtathletin Ellen Hees - 1988 und 1989: Behindertensportlerin Elka Münker - 1990: Schwimmerin Ute Klaus - 1991: Leichtathletin Juliane Sprenger - 1992: Schwimmerin Silva Pulfrich - 1993: Juliane Sprenger - 1994: Silva Pulfrich - 1995: Fußballerin Silvia Neid - 1996: Juliane Sprenger - 1997: Silvia Neid - 1998 und 1999: Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt - 2000: Juliane Sprenger - 2001 und 2002: Sabrina Mockenhaupt - 2003: Fußballerin Pia Wunderlich - 2004 bis 2012: Sabrina Mockenhaupt - 2013: Dressurreiterin Nathalie Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein Berleburg - 2014-2016: Sabrina Mockenhaupt - 2017: Leichtathletin Amelie Braun - 2018: Leichtathletin Brenda Cataria-Byll - 2019: Fußballspielerin Lena Uebach - 2020: Leichtathletin Kuamba Brenda Cataria-Byll - 2021: Ju-Jutsu-Kämpferin Lilian Weiken

Torben Blech (Leichtathletik) Matthias Dreisbach (Sportschießen) Jonas Hoffmann (Crossduathlon/Triathlon) Dominic Klein (Jujutsu) Kevin Kölsch (Motorradsport) Philipp König (Roundnet) Eberhard Linke (Leichtathletik) Till Marburger (Leichtathletik) Steffen Mengel (Tischtennis) Maxim Orlov (Handball) Henri Schlund (Leichtathletik) Jonas Schreiber (Judo) Werner Stöcker (Laufsport) Jan Stölben (Skilanglauf) Christian Textor (Mountainbike Enduro) Lukas Wied (Nordische Kombination)

Die Liste der „Sportler des Jahres“ ist bei den Wahlen zwischen 1985 und 2021 von Namengeprägt, die nicht nur national, sondern oftmals auch international mit Leistungen überzeugten, die teilweise mit Medaillen belohnt wurden. Einige Athleten schafften es in den mehr als drei Jahrzehnten mehrmals auf den Thron. Ein Novum gab es beider Wahl 2021, denn Stabhochspringer Torben Blech aus Gosenbach und Fußballprofi Sven Michel aus Alchen erreichten gleich viele Punkt. Es gab also erstmals zwei „Sportler des Jahres.“ Die Siegertafel im Überblick: 1985: Handballer Jörn-Uwe Lommel - 1986: Leichtathlet Dirk Schweisfurth - 1987 und 1988: Behindertensportler (Rollstuhlsport) Markus Pilz - 1989: Tennisspieler Jens Wöhrmann - 1990: Leichtathlet/Laufsport Dieter Müller - 1991 und 1992: Markus Pilz - 1993: Biathlet Jan Wüstenfeld - 1994: Motorrad-Trialfahrer Jens ter Jung - 1995: Leichtathlet Thomas Görz - 1996: Biathlet Stefan Hodde - 1997und 1998: Jan Wüstenfeld - 1999: Leichtathlet Maik Boller - 2000/2001: Leichtathlet Jan Schneider - 2002 bis 2004: Ju-Jutsuka Andreas Kuhl - 2005: Fußballer Florian Kringe - 2006 bis 2009: Andreas Kuhl - 2010: Triathlet Andreas Raelert - 2011: Bobsportler Christian Friedrich - 2012: Triathlet Steffen Justus - 2013 bis 2016: Tischtennisspieler Steffen Mengel - 2017: Turner Philipp Herder - 2018: Triathlet Jonas Hoffmann - 2019: Leichtathlet Torben Blech - 2020: Bobfahrer MalteSchwenzfeier - 2021: Torben Blech und Fußballer Sven Michel.

EJOT-Team TV Buschhütten Männer (Triathlon) EJOT-Team TV Buschhütten Frauen (Triathlon) TuS Ferndorf (Handball) 1. FC Kaan-Marienborn (Fußball) LG Kindelsberg Kreuztal M40/50 (Leichtathletik) TC RW Bad Laasphe M40 (Tennis) Stölben/Hartmann (Skilanglauf) Sportfreunde Siegen U17 (Fußball)

Die Bilanz ist vielfältig, aber dennoch von zwei Namen geprägt: TSV Siegen und EJOT-Team TV Buschhütten. Die Trupbacher Fußballfrauen dominierten fast ein Jahrzehnt das nationale Geschehen. Später galt dies für die Buschhüttener Triathleten und die Turner der Siegerländer KV. Das sind die bisherigen Mannschaftssieger: 1985: Turnriege Löhrtor Gymnasium - 1986 bis 1992: Frauenfußball-Bundesliga TSV Siegen - 1993: Siegerländer KV Kunstturnen - 1994: Siebenkampf-Team/weibliche Jugend B LG Kindelsberg-Kreuztal - 1995: Siebenkampf-Team/weibliche Jugend A LGK - 1996 bis 1999: Sportfreunde Siegen - 2000: TV Germania Buschhütten Triathlon Männer - 2001/2002: EJOT-Team TV Buschhütten Männer - 2003: TuS Ferndorf - 2004: EJOT-Team TV Buschhütten/Männer - 2005: Sportfreunde Siegen - 2006 bis 2011: EJOT-Team TV Buschhütten/Männer - 2012: TuS Ferndorf - 2013: EJOT-Team TV Buschhütten/Männer - 2014: Siegerländer KV/Kunstturn-Bundesliga - 2015: EJOT-Team TV Buschhütten/Männer - 2016: Siegerländer KV - 2017: EJOT-Team TV Buschhütten/Männer - 2018:TuS Ferndorf - 2019: EJOT-Team TV Buschhütten/Frauen - 2020: Siegerländer KV - 2021: EJOT-Team TV Buschhütten/Frauen.

