Einen besseren Zeitpunkt für ein Oberliga-Derby zwischen den Sportfreunden Siegen und dem 1. FC Kaan-Marienborn als den kommenden Sonntag hätte der Spielplangestalter kaum wählen können. Denn in der jetzt knapp 13-jährigen Geschichte des Newcomers aus dem Siegener Osten hat es noch nie konkretere Gespräche über eine angepeilte fußballerische und vor allem wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Sportfreunden gegeben.

Den Stein ins Rollen gebracht haben ausgerechnet die Männer, die auf dem Höhepunkt der fußballerischen Entwicklung in Siegen, nämlich in der Zweitliga-Saison 2005/2006, erkannt hatten, dass gewisse Vorstellungen nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Manfred Utsch und Christoph Thomas trennt seitdem in diesen Jahren des Auseinanderdriftens gegenseitig eher eine Art „Rotes Tuch“. Die Gründung des 1. FC Kaan-Marienborn im Jahr 2007 fand statt nach dem gemeinsamen Auftreten und dem daraus resultierenden Zerwürfnis der beiden „Alpha-Tiere“ im Aufsichtsrat der Sportfreunde, der im Rahmen des Zweitliga-Aufstiegs gegründet worden war.

Zeitpunkt überrascht

Nun haben sich die beiden wieder an einen Tisch gesetzt, offenbar wundersam versöhnt, um sich Gedanken über eine Wiederbelebung des in der Fünftklassigkeit brachliegenden Fußballs unter dem Krönchen zu machen.

Die angepeilte Gründung einer Spielbetriebs-GmbH entstammt den Gesprächen dieser beiden - nennen wir sie mal - Mäzene. Ihr Schritt an die Öffentlichkeit in dieser Woche überraschte dabei jeden in den beteiligten Vereine, selbst die Vorstände waren nicht involviert.

Reagiert darauf hat als erstes gestern das Führungs-Trio der Siegener Sportfreunde, das in der Geschäftsstelle zur Pressekonferenz geladen hatte. Vorsitzender Roland Schöler sowie seine Stellvertreter Dr. Dieter Schmitz und Frank Weber stellten dabei unmissverständlich klar, dass sie zwar der Zeitpunkt, nicht aber der Tenor dieser nun konkret werdenden Zusammenarbeit überrascht habe. „Wir freuen uns, dass die Herren Utsch und Thoma sich versöhnt haben und wissen zudem, dass es keine Alternative zu diesen Plänen gibt, wenn die Region in absehbarer Zeit noch einmal höherklassigen Fußball erleben will“, wählte Roland Schöler Worte, die der Region aus der Seele sprechen müssen. „Und dass es dabei immer ums Geld geht, muss ich niemandem erklären.“

In den Gesprächen, die die Vorstände beider Vereine in den vergangenen vier Jahren geführt haben, sei man, so die Sportfreunde-Beteiligten, stets an zwei Punkten gescheitert. „Der Name des Gebildes und die Spielstätte“, nennen Schöler und Weber die Streitfragen, die einer Zusammenarbeit im Wege standen.

„Es liegt nun an uns, Kompromisse zu finden“, lässt Dr. Schmitz keinen Zweifel aufkommen, dass „der Markenname Sportfreunde Siegen“, der in diesen Tagen außerhalb Siegens eine größere Strahlkraft genießt als innerhalb der eigenen Grenzen, dabei nicht unter den Tisch fallen dürfe. „An einen 1. FC Sportfreunde Siegen könnte ich mich schon gewöhnen“, so Schmitz. „Diese Marke“, so der für das Marketing zuständige Vorstand, „darf nicht auf dem Altar wirtschaftlicher Vereinbarungen geopfert werden.“

Dreiviertel-Mehrheit

Bei so viel Einigkeit innerhalb des Siegener Führungs-Gremiums, das sich einer ähnliche Gesinnung auch in Kaan-Marienborn gewiss ist, haben die Vereins-Instanzen natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. „Es liegt nun an uns, die Mitglieder von dieser vernünftigen Lösung zu überzeugen“, sprechen Schöler, Schmitz und Weber eine gemeinsame Sprache. Wohl wissend, das sie dann, wenn das Thema in einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung auf den Tisch kommt, eine Dreiviertel-Mehrheit benötigen. Was in Kaan-Marienborn eher weniger ein Problem sein dürfte.

Roland Schöler, der nach fünf Jahren Klinkenputzen bei potenziellen Gönnern und Sponsoren festgestellt hat, dass die Finanzierung des Gebildes Sportfreunde Siegen Probleme bereitet und das Anklopfen bei Ehrenpräsident Manfred Utsch immer häufiger auf der Tagesordnung steht, hat erkannt, dass die Bündelung der Kräfte unumgänglich ist. Eine Bündelung der Kräfte indes ohne Einbußen in Fragen der eigenen Identität.