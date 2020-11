Ungeachtet der Regelungen im Lockdown für die Amateur-Fußballer bereiten sich die beiden Siegener Oberligisten, die Sportfreunde und der 1. FC Kaan-Marienborn, auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 6. Dezember vor.

„Gefühlt sage ich: Ja, es geht für uns gegen die TSG Sprockhövel wieder los“, ist Kaan-Trainer Tobias Wurm überzeugt, dass an diesem Tag der Ball im Breitenbachtal wieder läuft. Und sein Sportfreunde-Pendant Tobias Cramer? Ich gehe natürlich davon aus, dass es am 6. Dezember wieder los geht.“ Für die Siegener stünde an diesem Tag die Reise zur U21 des SC Paderborn auf dem Plan.

Sieht den Amateurfußball nicht als Infektions-Risiko und hofft auf die Saisonfortsetzung am 6. Dezember: Sportfreunde-Trainer Tobias Cramer. Foto: Rene Traut

Und wie sieht es mit dem Training aus? Bis Ende November sind die Sportplätze dicht. Ist dann die nur knapp einwöchige Vorbereitung nicht zu kurz? „Ach was, jeder Spieler wartet nur darauf. Die kann man nachts aus dem Bett schellen, dass sie in einer Stunde spielen müssen“, sind für den Willinger die zur Verfügung stehenden Tage für ein Training mit dem Ball ausreichend.

Kraft und Ausdauer

Für den November haben beide Übungsleiter ihre Pläne an die Kicker verteilt. „Die sahen für die erste Woche bei uns Ausdauerläufe und ab der zweiten Woche auch Intervall-Training vor“, fasst Tobias Wurm die Arbeit seines Kaders bis zum 15. November zusammen. „In Sachen Fitness sehe ich keine Probleme. Wir arbeiten professionell auf den 6. Dezember hin.“

Video-Schalten mit dem Physio-Team um Luis Otero sind zudem zwei Mal pro Woche fester Bestandteil des November-Programms.

Kraft und Ausdauer - das sind auch für Tobias Cramer in diesen Tagen der Arbeit „ohne Ball“ die Eckpfeiler des individuellen Trainings.

Unabhängig von den individuellen Möglichkeiten der Vorbereitung im Lockdown hält Cramer mit seiner Meinung über den Fußball-Stopp in diesem November nicht hinter dem Berg: „Die Infektionszahlen gehen in diesem Lockdown nicht nennenswert herunter. Das zeigt eindeutig, dass der Amateur-Fußball kein Hotspot in Sachen Virus-Übertragung gewesen ist.“ Vielmehr hätten die Vereine alles getan, um Hygienekonzepte zu erarbeiten und akribisch umzusetzen. Cramer weiter: „Das Vereinsleben ist ein großes Gut in unserer Gesellschaft - und das nicht nur im Sport.“

Die vielen schon registrierten corona-bedingten Spielausfälle - immerhin schon mehr als 20 nach elf Spieltagen - scheinen diesen Cramer-Thesen allerdings zu widersprechen.

Noch 33 Punktspiele

Tobias Wurm führt an, dass der 1. FC Kaan-Marienborn vor der Saison in den vom Verband durchgeführten Umfragen einer der wenigen Vereine gewesen sei, der die Vielzahl der zu absolvierenden Spiele im Blick gehabt habe. „Ohne uns jetzt hier als Besserwisser aufspielen zu wollen, aber mit solchen jetzt eingetretenen Situationen ist doch zu rechnen gewesen.“

Geht von der Saisonfortsetzung am 6. Dezember aus: Kaans Trainer Tobias Wurm. Foto: rene traut

Die Käner sind unverschuldet spielemäßig weit im Rückstand. Erst sieben Mal durften sie um Oberliga-Punkte kämpfen. „Und im Kreispokal sind wir noch gar nicht gestartet, während andere schon in Runde drei sind.“ Das werfe natürlich die Frage auf, wann die noch zu absolvierenden 33 Punktspiele und die Pokalduelle über die Bühne gehen sollen. „Wir werden sehen und versuchen, das Beste draus zu machen“, so Wurm.

Für eine außergewöhnliche Situation hat die Pandemie auf jeden Fall im Amateurfußball gesorgt. Am 16. November wird die Politik erste Schlüsse aus dieser dann zweiwöchigen Lockdown-Phase