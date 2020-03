Kein Fußball in Rhynern möglich. Der Rasenplatz am Papenloh wurde am Freitagnachmittag gesperrt.

Spielabsage bei Westfalia Rhynern: Kein Oberliga-Fußball am Sonntag mit den Siegener Sportfreunden.

Siegen. Wieder kein Meisterschaftsspiel für die Siegener Sportfreunde in der Fußball-Oberliga: Am Freutagnachmittag wurde die anstehende Partie bei Westfalia Rhynern wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes am Papenloh abgesagt. So langsam kommen die Siegener damit nach der vierten Spielabsage in Terminnot.

