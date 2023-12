Sportfreunde Spiel in Rheine nun definitiv abgesagt

Siegen/Rheine Kein Siegener Oberliga-Spiel in Rheine. Samstagmittag wurde der Rasen der Obi-Arena endgültig für unbespielbar erklärt.

Nun ist es also doch amtlich: Das Oberliga-Spiel der Sportfreunde Siegen beim FC Eintracht Rheine ist abgesagt. Nachdem sich am Freitag die „Platzbegeher“ in der Obi-Arena nicht einigen konnten, wurden die Verhältnisse auf dem Rasengeläuf in Rheine am Samstag-Vormittag nochmals unter die Lupe genommen und nun somit final als unbespielbar bewertet. Gegen 12.30 Uhr wurde der Sportliche Leiter der Sportfreunde, Ottmar Griffel, vom Vorsitzenden des FC Eintracht, informiert. Viel Lärm und Verunsicherung um nichts also.

