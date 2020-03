Sportfreunde Siegen: Wirtschaftliche Lage schlecht

Siegen. Fußall-Oberligist Sportfreunde Siegen hat in Folge des Coronavirus Kurzarbeitergeld beantragt. Die wirtschaftliche Lage gestaltet sich schwierig

Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen hat für seine Angestellten und die Spieler, die mit einem Amateurvertrag ausgestattet sind, bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld beantragt.

Die durch die Spielpause entstandenen Einnahmeverluste sowie wegen ausbleibender Spenden- und Sponsorengelder ist die wirtschaftliche Situation beim gerade der zweiten Insolvenz entronnenen Verein natürlich wenig erfreulich.

Und da kein Ende der durch das Coronavirus bedingten Spielpause absehbar ist, ist dieser Schritt wohl eine logische Konsequenz.

Keine Aufwandsentschädigungen

Die Spieler, die nicht in dieser vertraglichen Situation sind und deren „Gehälter“ sich aus Kilometer- bzw. Übungsleiterpauschalen zusammensetzen, sollen, so heißt es, vom Verein in der Höhe des Kurzarbeitergeldes (60 bis 67 Prozent) entlohnt werden.

Da der Trainingsbetrieb auch für die 16 Jugendmannschaften gestoppt ist, entfallen derzeit die Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter.