Sportfreunde Siegen: Überraschendes aus der DFB-Zentrale

Siegerland. Mit einer Nachricht in Sachen DFB-Pokalwettbewerb 2021/2022 sind die Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen überrascht worden.

Die Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen dürfen an der ersten DFB-Pokalrunde teilnehmen, die am Dienstag ausgelost wurde und dem Team von Andreas Edelmann ein Heimspiel und einen schlagbaren Gegner beschert hat.

Ihre Startberechtigung erhielten die Sportfreunde durch den Gewinn des Meistertitels in der Regionalliga West. Die Saison 2020/2021 wurde zwar bekanntlich abgebrochen, aber im Juni wieder aufgenommen, um einen Meister zu ermitteln, der gegen Südwest-Vertreter SV Göttelborn um den Aufstieg in die 2. Liga spielt. Aus dieser Runde gingen die Siegener Frauen als Erste hervor, scheiterten zwar an Göttelborn, doch erhielten als Bonbon die Nachricht aus der DFB-Zentrale in Frankfurt, für die erste Hauptrunde qualifiziert zu sein.

Auch bei der Auslosung, die die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen, die von 1992 bis 1996 für den TSV Siegen spielte, blieb den Sportfreunden das Glück treu, denn es geht am 21. August in einem Heimspiel gegen den TuS Immendorf, einen Fünftligisten aus dem Raum Koblenz. Weil in der ersten Runde nur 22 Amateurvereine, die zuvor in zwei regionale Gruppen aufgeteilt wurden, teilnehmen, wird so gespielt wie ausgelost. In Runde zwei stoßen die Erstligisten dazu.

