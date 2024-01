Sportfreunde Siegen: Überraschende Aktion auf Transfermarkt

Siegen Oberligist verstärkt seinen Kader mit einem Mittelfeldspieler, der bereits von 2012 bis 2014 bei den Sportfreunden gespielt hat.

Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen ist überraschend noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Mittelfeldspieler André Dej wird nach seinem zweijährigen Gastspiel von Juli 2012 bis 2014 ins Leimbachtal zurückkehren. Unter Trainer Michael Boris absolvierte er hier zwei erfolgreiche Spielzeiten in der Regionalliga.

André Dej hat bei den Sportfreunden Siegen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025 unterschrieben. Foto: Marco Bader / Bader

Der 31-jährige Deutsch-Pole war von Siegen zu Viktoria Köln gewechselt und ist über die Stationen Sportfreunde Lotte und Jahn Regensburg 2021 wieder zurück zu den inzwischen in die 3. Liga aufgestiegenen linksrheinischen Domstädtern gekommen, um im Jahr darauf zum Lokalrivalen Fortuna in die Kölner Südstadt zu wechseln. Die abwechslungsreiche Fußballreise führte Dej dann über Alemannia Aachen zu Rot Weiss Ahlen und schließlich zum TuS Bövinghausen. Hier löste er nach 15 Oberliga-Einsätzen vor der Winterpause seinen laufenden Vertrag auf - wie bekanntlich 17 weitere Oberliga-Kicker der Dortmunder Vorstädter. Er absolvierte insgesamt 184 Regionalliga-Spiele und brachte es auf 90 Einsätze in der 3. Liga.

„Wir freuen uns, mit Andrej Dej einen erfahrenen Spieler an uns binden zu können“, so am Nachmittag der Sportliche Leiter der Sportfeunde Siegen, Ottmar Griffel. Der frühere polnische U19-Nationalspieler (sieben Einsätze) unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025 und ist sofort für die Siegener spielberechtigt. hgm

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein