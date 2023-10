Sportfreunde Siegen: Thorsten Nehrbauer neuer Trainer

Siegen. Was sich bereits seit ein paar Tagen angedeutet hat, ist seit Montagnachmittag perfekt.

Was die Spatzen seit einigen Tagen von den Dächern pfeifen, ist beschlossene Sache: Thorsten Nehrbauer wird neuer Trainer beim Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen. Am Montagnachmittag unterschrieb der 45-Jährige den Vertrag, leitet am Mittwoch die erste Trainingseinheit. Er tritt die Nachfolge von Patrick Helmes an, der in der vergangenen Woche wegen Erfolglosigkeit entlassen worden war. Danach hatte der Sportliche Leiter Ottmar Griffel gemeinsam mit Co-Trainer Marcel Becker die Mannschaft betreut und sie zu den Siegen im Kreispokal am Mittwoch bei der SpVg. Niederndorf und am Sonntag in der Liga bei der Spvgg Erkenschwick geführt. Das 4:1 am Stimberg bedeutete den ersten „Dreier“ in dieser Saison.

Am Sonntag schaute sich Thorsten Nehrbauer, hier mit seinem Sohn, den Auftritt der Sportfreunde Siegen in Erkenschwick an. Foto: marco bader

Der gebürtige Bonner Thorsten Nehrbauer war von 2014 bis 2019 und danach von 2021 bis 2023 Trainer des 1. FC Kaan-Marienborn, stieg mit den Känern zweimal in die Regionalliga auf. Der im Februar dieses Jahres angekündigte Rückzug der ersten Käner Mannschaft aus der vierten Liga traf auch den in Windeck lebenden Nehrbauer, der in seiner Trainer-Ägide auch schon für Homburg-Bröltal und den Bonner SC arbeitete, wie ein Keulenschlag.

Als neuer Verantwortlicher bei den Sportfreunden Siegen kennt Nehrbauer einen Teil der Mannschaft, denn mit Torhüter Julian Bibleka sowie den Feldspielern Arthur Tomas, Mats Scheld, Daniel Waldrich und Kevin Krumm kicken gleich fünf Spieler im Leimbachstadion, die Nehrbauer auch schon in Kaan-Marienborn unter seinen Fittichen hatte.

„Thorsten arbeitet sehr akribisch, kennt Teile der Mannschaft bereits und hat bewiesen, dass er einer Mannschaft seine Handschrift mitgeben und diese prägen kann“, so Roland Schöler, erster Vorsitzender der Sportfreunde Siegen, „wir sind überzeugt, dass Thorsten die Mannschaft weiterentwickeln wird und sehr froh, dass die konstruktiven Gespräche in einer schnellen Einigung gemündet sind.“

