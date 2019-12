Sportfreunde Siegen: Seitenhieb des neuen Trainers

Fußball-Oberliga

Premiere im letzten Heimspiel des Jahres – doch es hat nicht sollen sein. Die neue elektronische Anzeigentafel im Leimbachstadion blieb dunkel in der Oberliga-Partie der Sportfreunde gegen den SV Schermbeck. Ein Wackelkontakt irgendwo im Kabelnetz verhinderte den Einstand des neuen Mediums. Hoffen wir mal, dass wir nicht aufs Flimmern warten müssen, bis der erste Heimsieg dieser Saison eingefahren wird… Aber Spaß beiseite. Natürlich hofft Fußball-Siegen nach der Winterpause im Duell mit der zweiten Welle des kriselnden Drittligisten Preußen Münster auf den ersten Dreier „dahoam“. Und damit darauf, dass der neue Trainer Tobias Cramer seinen Kickern die „jugendlichen Flausen“ austreiben kann. „Defensiv-Verhalten“, so lautete das Stichwort der ersten Pressekonferenz Cramers. Ob denn da niemand vorher Wert drauf gelegt hätte, so seine Formulierung mit leichtem Seitenhieb in Richtung Vorgängern.

Diese Worte fielen übrigens im VIP-Zelt auf der Dammkrone des Leimbachstadions. Die Pressekonferenz wurde aus den Tribünen-Katakomben dorthin verlegt. Aus technischen Gründen. Denn schon im Ahlen-Spiel vier Wochen zuvor kamen zwar Video-Bilder des Trainergesprächs bei den versammelten Sponsoren an, aber kein Ton. Die liebe Technik...

Im Zelt selbst wurden diesmal die Getränke im ach so klimafeindlichen Papp- bzw. Plastikbecher ausgeschenkt. In der Nacht zum Sonntag hatte der erste Frost die Wasserleitung einfrieren lassen. Kein Spülwasser für Porzellan und Gläser, auch die Spülmaschine hatte Pause. Da kam also einiges zusammen an diesem 1. Dezember. Der „Black Friday“ war vorbei, der „Cyber-Monday“ stand bevor. Welcher Beiname bleibt denn da noch für diesen Sonntag? Alles Dinge, auf die die Sportfreunde keinen Einfluss hatten, die eben so passiert sind. Manchmal trifft es einen echt hart.



Fußball-Bezirksliga

Steckt der TSV Weißtal in einer Krise? Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen davon zu sprechen, wäre vielleicht ein wenig überzogen, doch Fakt ist, dass die Fusionskicker aus Gernsdorf und Rudersdorf nicht mehr so befreit aufspielen wir noch vor wenigen Wochen. Die Folge: Vor dem letzten Spieltag in diesem Jahr am nächsten Sonntag sind die Weißtaler von der Spitze gestürzt, die sie am neunten Spieltag erobert hatten. Beim 4:4 zum Rückrundenauftakt gegen den FC Altenhof offenbarte die Mannschaft von Konstantin Volz erhebliche Defensivschwächen und vermasselte sich den fest eingeplanten Heimsieg. Am Ende durften die Henneberg-Kicker sogar noch froh, durch das 13. Saisontor von Lars Schardt kurz vor Schluss wenigstens noch einen Punkt gerettet zu haben.

Wer am Sonntag mit etwas Verspätung in der HF-Arena im Wendingtal zum Spiel von Fortuna Freudenberg gegen den 1. FC Türk Geisweid eingetroffen war, der hätte meinen können: Die Kulisse muss gewaltig sein, denn Stellplätze gab es so gut wie keine mehr, wurde reichlich wild geparkt. Mehrfach musste der Platzsprecher Fahrer ausrufen, die mit ihrem Pkw andere zugesetzt oder den Rettungsweg blockiert hatten. „Tja, wäre das schön, wenn hier ein Bus fahren würde...“, schmunzelte Freudenbergs erster Vorsitzender Christian Janusch. Nun, eine „HF-Arena-Linie“ würde sich zumindest unter der Woche lohnen, denn der Platz ist vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend rappelvoll.

Nach der Frostnacht ist die HF-Arena im Freudenberger Wendingtal gut bespielbar, als sich die Bezirksligisten Fortuna Freudenberg (Jann Ochyry) und 1. FC Türk Geisweid (Murat Avci) gegenüberstehen. Foto: Lutz Großmann / WP

Fußball-Kreisliga B

Nachspiel vor dem Kreissportgericht: Schiedsrichter Zeki Güngür brach die B1-Partie zwischen dem SSV Sohlbach-Buchen und dem Siegener SC II ab, als Taurai Chimina in der Nachspielzeit das 3:2 für Sohlbach-Buchen erzielt hatte und er von einem SSC-Spieler bedrängt worden war. Güngür hat einen Sonderbericht angekündigt.