Sportfreunde Siegen: Schlechte Nachricht für Nehrbauer

Siegen Der Fußball-Oberligist muss in den nächsten Wochen auf einen Stammspieler verzichten, der sich im Spiel gegen Clarholz verletzt hat.

Schlechte Nachricht für Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen: Torhüter Julian Bibleka hat sich im Nachholspiel am vergangenen Sonntag gegen Victoria Clarholz bei einer unglücklichen Aktion kurz vor Schluss verletzt. Nach einer ersten Diagnose handelt es sich um eine Schultereckgelenksprengung. Der 27-Jährige wird damit für die nächsten vier bis sechs Wochen, so eine erste Prognose, ausfallen. Damit rückt wieder Christoph Thies, den Bibleka in der Hinrunde verdrängt hatte, zwischen die Pfosten.

