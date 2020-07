Sportfreunde Siegen: Qualität vor Quantität

Kurz vor dem Trainingsstart ist die Zahl der Abgänge bei den Sportfreunden Siegen deutlich höher als die der Neuzugänge.

Der TSV Steinbach Haiger, der am Freitagabend einen Test gegen den TuS Erndtebrück unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestritt, hatte auch bei den Siegener Sportfreunden zwecks Austragung eines Vorbereitungsspiels an diesem Freitagabend angefragt. Verständlich, dass Trainer Tobias Cramer abgewunken hatte. Denn erst am Montag steigt der Oberligist ins Training ein.

Böse Zungen behaupten nun, das sei nicht der einzige Grund für die Absage in Richtung des hessischen Regionalligisten gewesen. Denn wie, bitteschön, soll sich eine Siegener Mannschaft aufstellen, da doch acht Spieler aus dem Kader des Vorjahres sich bereits andere Pfründe gesucht haben?

Während die Konkurrenz längst fleißig am neuen Team bastelt, sind im Leimbachtal (fast) ausschließlich Abgänge zu verzeichnen. Qualität gehe hier vor Quantität. So hat der Trainer die Suche nach Neuzugängen beschrieben.

Derzeit sieht es eher so aus, als sei sowohl das eine als auch das andere nicht vorhanden.