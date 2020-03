Sportfreunde Siegen: Neue Spieltermine

Für die beiden zuletzt abgesagten Spiele des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen gibt es inzwischen neuen Termine. So wird die am vergangenen Wochenende ausgefallene Partie beim SV Westfalia Rhynern am Mittwoch, 25. März, nachgeholt. Anstoß auf dem Naturrasenplatz Am Papenloh ist um 19 Uhr.

Das nachzuholende Heimspiel gegen den TuS Ennepetal wurde von Staffelleiter Reinhold Spohn für Mittwoch, 22. April, um 19.30 Uhr im Leimbachstadion neu angesetzt.