Sportfreunde Siegen: Kartenvorverkauf startet am Dienstag

Siegen. Maximal 750 Zuschauer können sich am Sonntag das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die 2. Liga zwischen Siegen und Göttelborn anschauen.

Trotz der 0:1-Niederlage am Sonntag in Quierschied haben die Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen am Sonntag, 27. Juni, weiterhin die große Chance, den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen. Ab 14 Uhr gastiert der SV Göttelborn zum Rückspiel im Leimbachstadion (Kunstrasenplatz). Auch bei diesem Spiel sind wieder bis zu 750 Zuschauer erlaubt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 22. Juni, bei diesen folgenden Vorverkaufsstellen: Geschäftsstelle der Sportfreunde Siegen (ab 11 Uhr), Leimbachstraße 269, 57074 Siegen; Basler Versicherungen Agentur Thomas Trogisch, Lahnstraße 63, 57250 Netphen; Photovoltaik Schröder, Bruchstraße 32, 57482 Wenden. Die Karten kosten fünf Euro für Vollzahler und drei Euro ermäßigt.

Informationen zu den Coronaschutzmaßnahmen wird der Verein Ende der Woche bekanntgeben.

