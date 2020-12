Sportfreunde Siegen holen zwei neue Spielerinnen

Bei den Regionalliga-Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen gibt es kurz vor dem Fest zwei weihnachtliche Überraschungen.

Siegen. Eine Heimkehrerin sowie ein Überraschungsneuzugang sind die weihnachtlichen Grüße der Fußballfrauen der Sportfreunde Siegen in diesen Tagen. Mit Chiara Ianzano vom Liga-Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen II sowie

Vanessa Schöbel von SV Fortuna Freudenberg wird der Kader des aktuellen Tabellenführers der Regionalliga West weiter qualitativ ausgebaut

und aufgestellt.



Chiara Ianzano ist ein Kind des Siegerlandes. Sie hat beim FC Kreuztal

mit dem Fußball angefangen und dann von 2015 bis 2018 in der Jugend

der Sportfreunden gespielt. „Ihren Weg in die Juniorinnen-Bundesliga mit dem FC Iserlohn und dann später mit Bayer 04 Leverkusen hat uns gefreut und war auch absehbar. Wir haben ihren Werdegang bis in die U17-Nationalmannschaft Italiens immer verfolgt", so der sportliche Leiter Thomas Trogisch, „umso erfreulicher ist, dass sie nun den Weg zu uns ins Leimbachtal findet, um

neue sportliche Ziele in der Heimat anzugehen.“



Eine faustdicke Überraschung ist sicherlich der Wechsel von Vanessa

Schöbel von den "Fleckerinnen" zu den Sportfreunden. „Aus einem ersten Gespräch mit Vanessa ist schnell mehr geworden, da sie eine neue sportliche Herausforderung gesucht hat“, berichtet Trainer Andreas Edelmann: "Sie ist eine Spielerin, die immer 100 Prozent auf den Platz bringt und mit ihrer ganzen Art jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht. Sie hat in den sechs Jahren bei Fortuna

fast jedes Spiel gemacht. Das sagt alles."