Sportfreunde Siegen haben ersten Heimsieg im Blick

Nein, vom Winde verwehen lassen wollen die Siegener Sportfreunde diese Heimspielpunkte nicht. Wenn Sturm- und Orkantief „Sabine“ am Sonntag, zum Neustart der Fußball-Oberliga, einen kräftigen Tusch bläst, dann doch bitte für einen gelungenen Siegener Auftritt und den ersten Sieg im Leimbachstadion in dieser Saison.

Klar, der Wunsch ist der Vater dieses Gedanken, klar aber auch, dass gerade diese Woche den Spielern nicht unbedingt zur Erquickung gereicht hat. Doch die Worte, die Trainer Tobias Cramer auch an dieser Stelle nach dem Testspiel-Eindruck des vergangenen Sonntags gegen den FC Ederbergland vom Stapel gelassen hatte, sollten aufrütteln, die Kicker endgültig aus dem Winterschlaf holen, sie auf Trab bringen für die Partie gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster am Sonntag (15 Uhr).

Kunst liegt in der Einfachheit

Eigentlich ist dem nichts hinzu zu fügen, sollte so ein letzter Test eben nicht zu hoch gehängt werden. Sicher, es gab eine Menge zu bemäkeln an diesem Auftritt. Und Cramer hat dies zur Genüge und mit Recht getan. Er wird über seinen Ärger aber nicht vergessen, den Spielern spätestens beim Abschlusstraining die nötigen Motivationsschübe zu verpassen. „Jeder soll das spielen, was er kann, Experimente unterlassen“, sieht er die „Kunst im Spiel“ eher in der Einfachheit, den geraden Wegen. „Das haben wir in der Mehrheit der Vorbereitungsspiele so gesehen – und das hat mir gefallen“, hat die Partie gegen Ederbergland diese Eindrücke zwar verwischt, aber eben auch nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen.

Dass sich dieses Loch gerade im einzigen Testspiel vor eigenem Publikum auftun musste, ist natürlich ärgerlich. Unter dem Motto „Wehret den Anfängen“ kam diese Vorstellung aber womöglich gerade rechtzeitig.

Um die Punktspielpremiere des neuen Jahres nicht in den Sand zu setzen, ist die Mannschaft gefordert, dieses Bild zu bestätigen. „Wir müssen Spiele gewinnen, das Leimbachstadion wieder zu einer Festung machen“, fordert der Trainer, dessen eigene Premiere im November gegen Schermbeck mit einem 2:2 nicht berauschend war. Beim 3:0 in Herne vor der Winterpause war die Mannschaft den Vorstellungen Cramers schon näher gekommen. Und daran sollen die Siegener nun anknüpfen.

Personell stehen dem Coach dafür fünf Kräfte nicht zur Verfügung. Die noch länger ausfallenden Dauerverletzten, Okay Yildirim und Satoshi Horie, aber auch die zuletzt angeschlagenen Tobias Filipzik, Lennart Dreisbach und Leandro Fünfsinn werden am Sonntag nicht mitwirken können. Dafür ist auf der rechten Seite wieder mit Jannik Krämer zu rechnen. Der Blick auf die Wetterkarte lässt Sturm erahnen. Die Sportfreunde sollten das wörtlich nehmen.