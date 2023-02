Sportfreunde Siegen: Fast 20.000 Euro für Nachwuchsarbeit

Siegen. Ein Crowdfunding-Projekt birgt immer ein gewisses Risiko. Nicht so bei den Sportfreunden Siegen.

Die Förderung des Kinder- und Jugendfußballs gehört seit jeher zum Kerngeschäft der Sportfreunde Siegen. Für die Finanzierung wurde ein Projekt auf der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank in Südwestfalen gestartet. Die Aktion ist inzwischen beendet und brachte ein Ergebnis von 19.215 Euro (inklusive 2.560 Euro durch die Volksbank) ein. Volksbank-Teilmarktleiter Matthias Moos überreichte einen symbolischen Spendenscheck an Projektinitiator Jakob Neuhaus.

„Wir investieren in die Zukunft des Sports, weil wir an die Zukunft der jungen Menschen glauben, an ihren Willen, etwas ganz Großes zu schaffen“, sagte Jakob Neuhaus. Dafür sei kein Weg zu weit, keine Anstrengung zu viel und keine Investition zu hoch.“ Neuhaus hob auch die soziale und gesundheitliche Bedeutung des Fußballs hervor.

„Die Jugendförderung liegt den Sportfreunden Siegen regelrecht im Blut. Das spürt man, das sieht man. Dieses Engagement ist mehr als unterstützungswürdig. Das sehen auch die insgesamt 183 Unterstützerinnen und Unterstützer so, die in kürzester Zeit diese Summe gespendet haben. Das eigens gesetzte Ziel konnte damit sogar überschritten werden“, freute sich Volksbank-Teilmarktleiter Matthias Moos.

