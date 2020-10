Sportfreunde Siegen: Eine Partie mit Derby-Charakter

Wie so oft in den vergangenen Wochen wird das Team der Sportfreunde Siegen als einziger Fußball-Oberligist der Stadt an den Start gehen. Während der Nachbar aus Kaan-Marienborn mit der Partie in Clarholz schon den dritten Ausfall in dieser Frühphase der Saison zu beklagen hat, kamen die Mannen von Trainer Tobias Cramer coronamäßig bislang ungeschoren davon und erwarten am Sonntag den Aufsteiger aus dem Kreis Olpe, die SG Finnentrop/Bamenohl. Durchaus also ein Spiel mit Derby-Charakter.

Die Bamenohler durften am vergangenen Sonntag wegen eines Corona-Falles im Umfeld der Mannschaft gegen die Hammer SpVg nicht spielen und verlegten aus Sicherheitsgründen auch die für den gestrigen Donnerstag angesetzte Kreispokal-Partie gegen den TuS Rhode (neuer Termin 3. November). Für Sonntag aber meldet der Club: „Grünes Licht für unseren Auftritt im Leimbachstadion.“

Premiere

Gleichzeitig ist das Aufeinandertreffen eine Premiere: Denn um Punkte hat noch nie eine Sportfreunde-Mannschaft gegen die SG Finnentrop/Bamenohl gespielt. Die Fusion aus SuS Bamenohl und SpVg Finnentrop existiert übrigens schon seit 1972.

Nach sieben Siegener Punktgewinnen gegen drei Mannschaften aus dem Favoritenkreis ist natürlich das Selbstbewusstsein der neu zusammengestellten Mannschaft gewachsen. Das stellt Trainer Tobias Cramer natürlich auch in der Vorbereitung auf den Sonntag fest. „Klar, dass jeder mit einem anderen Selbstverständnis auch an die Aufgaben im Training heran geht“, so Cramer. „Das ist ein total zufriedenstellender Zustand. Uns bietet sich jetzt die Chance, noch weiter in Richtung vorderes Mittelfeld vorzustoßen.“

Zugzwang

Die vielen Spielausfälle bringen bei einem weiteren Siegener Heimsieg die Konkurrenz in Zugzwang. Denn mit bereits neun ausgetragenen Partien gehören die Sportfreunde zumindest in dieser Hinsicht zur Spitzengruppe. Nach dem Stopp der langwierigen, bitteren Negativserie im Leimbachstadion mit den Siegen gegen Meinerzhagen und Kaan-Marienborn ist natürlich auch gegen den Nachbarn ein Dreier vorrangiges Ziel.

Personell wird es für Sonntag wieder ein paar „Umbau-Arbeiten“ geben. So wird Michél Harrer, der seine Vielseitigkeit in Gütersloh zuletzt hinter der Spitze erkennen ließ und „sein“ Tor auch aus der zweiten Reihe machte, wieder seine Stammposition einnehmen.

Zumindest in Auswärtsspielen ist aber eine Fortsetzung der beim Spitzenreiter so erfolgreich absolvierten Rochade denkbar. Der schnelle Duc Momo war in Ostwestfalen als einzige Spitze aufgelaufen. Der zuletzt gelb-gesperrte Andreas Busik kehrt zurück, während Björn Jost weiterhin die Ausfallliste ziert.

Marcel Mosch tauchte im Gütersloher Heidewald nach langwieriger Muskelverletzung zumindest erstmals im Kader auf. Nun stellt Tobias Cramer auch erste Einsatzminuten in Aussicht. „Ich denke schon, dass er sich das zutrauen wird“, weiß der Coach, dass nach solchen Blessuren auch der Kopf eine entscheidende Rolle spielt.

Disziplin

„Wir sind jetzt durch fünf, sechs englische Wochen marschiert. Daher werte ich unsere nur kleine Ausfallliste als Erfolg der Disziplin des gesamten Kaders“, sieht der Willinger das auch im Verhalten seiner Kicker in dieser Covid-19-Zeit bestätigt. „Ich denke, da hat der Verein gute Arbeit geleistet, indem er immer wieder auf Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen hat.“

Die Partie am nächsten Donnerstag, 28. Oktober, bei Preußen Münster II bildet vorerst das Ende dieser hohen Spiele-Frequenz in der Oberliga. Es schließt sich an die Münster-Partie ein spielfreies Wochenende um den 1. November an, ehe es dann gegen die SG Wattenscheid 09 am 8. November weiter geht.