Sportfreunde Siegen: Dritter Spieler kommt vom Stadtrivalen

Torwart Julian Bibleka schließt sich den Sportfreunden Siegen an.

Siegen. Nach Daniel Waldrich und Arthur Tomas locken die Sportfreunde Siegen nun einen Torhüter vom 1. FC Kaan-Marienborn ins Leimbachtal.

Die Sportfreunde Siegen profitieren erneut vom Rückzug des Nachbarn 1. FC Kaan-Marienborn in die Kreisliga C. Nach Daniel Waldrich und Arthur Tomas wechselt mit Julian Bibleka bereits der dritte Spieler zur kommenden Saison vom Breiten- ins Leimbachtal - und das, obwohl die Oberliga-Zugehörigkeit der Sportfreunde weiter auf der Kippe steht. Der Torhüter solle den Konkurrenzkampf beleben, teilen die Sportfreunde mit. Allerdings verlässt den Verein am Saisonende der junge Nachwuchskeeper Niklas Pirsljin Richtung TuS Erndtebrück (wir berichteten).

Julian Bibleka (26) kam über Dillenburg in die Jugend von Eintracht Frankfurt, wo er bis zur U19 alle Mannschaften durchlief. Über die Stationen SpVgg Oberrad, TSV Steinbach und RW Koblenz landete der Deutsch-Kosovare 2020 im Siegerland und war im vergangenen Jahr fester Bestandteil der Käner Aufstiegsmannschaft. In der noch laufenden Regionalliga-Saison stand er allerdings nur in der zweiten Reihe hinter Stammtorhüter Robert Jendrusch.

„Ich freue mich riesig, für einen traditionsreichen Verein wie die Sportfreunde Siegen spielen zu dürfen“, sagte Julian Bibleka, „ich werde alles dafür geben, um mit der Mannschaft maximalen Erfolg zu haben.“ Ob er sich das weiter in der Oberliga oder in der Westfalenliga vornehmen kann, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

