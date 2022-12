Sportfreunde Siegen: Die U15 – ein verschworener Haufen

Siegen. Die U15-Junioren der Sportfreunde Siegen mischen die Westfalenliga auf. Für Trainer Eugen German kommt dieser Höhenflug nicht überraschend.

Elf Spiele, neun Siege, je ein Unentschieden und eine Niederlage – die Fußball-C-Junioren der Sportfreunde Siegen schreiben in der Westfalenliga bislang eine Erfolgsgeschichte, die in diesem Ausmaß nicht zu erwarten war. Seit dem vergangenen Wochenende, dem eigenen 3:0-Erfolg beim JFV Lippe und dem 1:1 des bis dahin punktgleichen SC Verl im Verfolgerduell gegen den Delbrücker SC ist Siegens U15 alleiniger Tabellenführer, darf sich inoffizieller Herbstmeister nennen, bevor die Punktspielsaison am 11. Februar beim Hombrucher SV fortgesetzt wird.

Lust auf’s Training

„Nein, dieses Abschneiden war nicht zu erwarten, denn in der Mannschaft gibt es mit Davin Zeier nur einen Spieler mit Westfalenliga-Erfahrung“, sagt Trainer Evgenij „Eugen“ German. Der Rest des Kaders hat zuvor maximal Bezirks- oder Kreisliga A gespielt. Der überwiegende Teil rekrutiert sich aus der Nachwuchsabteilung der Sportfreunde Siegen, doch wurden auch die besten Kräfte des entsprechenden Jahrgangs vom TSV Weißtal ins Leimbachtal geholt. Mit dieser Mischung ging das Trainerteam mit German, Co-Trainer Jonathan Wolf und Athletiktrainer Jakob Neuhaus die Saison an, lag vieles im Ungewissen. Doch erstaunlich schnell bildeten sich Strukturen, entwickelte sich ein erstaunlicher Teamgeist, der die Mannschaft bislang quasi durch die Spielzeit trägt.

Top-Stürmer in einer Top-Mannschaft: Alexander Dehtyarev (links, im Spiel gegen Brakel) hat schon zehn Tore erzielt. Foto: Christian JanuscH

„Der Motivationsgrad ist hoch, die Trainingsbeteiligung fasziniert mich immer wieder“, freut sich German darüber, dass bislang alle an einem Strang und in die gleiche Richtung ziehen. Und darin schließt der gebürtige Ukrainer auch den gesamten Stuff und die Eltern mit ein: „Die Unterstützung ist riesengroß.“ Dass German das Dienstag-Training strich, „damit sich die Jungs einige Tage erholen können, passte einigen Spielern gar nicht. Sie wollten unbedingt auf den Trainingsplatz. Das haben einige nicht verstanden.“

Dieses ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl fördert den Spaß und löst die guten Leistungen der Mannschaft aus, die in elf Spielen nur neun Tore kassierte und 28 Treffer erzielte. Germans Philosophie und Forderung ist eindeutig: „Wir stürmen zusammen, wir verteidigen gemeinsam. Bei uns können auch die Innenverteidiger Tore schießen.“

Siegen-Wittgenstein Das ist Trainer Evgenij German Evgenij German wurde vor 30 Jahren in der Ukraine geboren, lebt aber seit 28 Jahren in Deutschland. Wegen des Studiums zog er von Paderborn nach Siegen um, spielte selbst kurz bei den Sportfreunden, doch zwang ihn eine Verletzung zum frühen Karriere-Ende. Nach ersten Trainerjahren beim VfB Rüblinghausen ist er seit dieser Saison Trainer der Siegener U15. 2023 peilt er die Lizenz B plus an.

Zehn Buden gehen auf das Konto von Alexander Dehtyarev, der die Liga-Torschützenliste gemeinsam mit dem Delbrücker Mohammad-Reza Najafi anführt. „Er ist ein körperlich starker Vollblutstürmer, der das komplette Pakeit mitbringt und alles kann – bis auf das Kopfballspiel, das ist verbesserungswürdig“, lobt German seine Nummer elf, die von genialen Vorlagen profitiert, sich aber auch nicht zu schade ist, Defensivarbeit zu leisten. Dehtyarev ist in Siegen geboren, seine familiären Wurzeln liegen in Usbekistan, er spielt schon seit einigen Jahren in der Sportfreunde-Jugend.

Regionalliga – warum nicht?

Die Perspektiven sind also rosig, wenn es im neuen Jahr in die zweite Saisonhälfte geht, sich die Sportfreunde Siegen in der Rolle des Gejagten beweisen müssen. Von Druck will German nichts wissen: „Klar, unser Ziel ist jetzt die Regionalliga, aber sie ist kein Muss. Für mich als Trainer ist wichtiger, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, sie sich verbessert. Wir wollen unsere Ballbesitztaktik weiter durchziehen. Wir haben in der Vorrunde fünf Punkte abgegeben, das soll sich nicht wiederholen.“

Klappt das, wäre die Regionalliga, die höchste Spielklasse im C-Junioren-Bereich, in der Tat erreicht. Und dies wäre sicherlich mehr als nur eine kleine Sensation...