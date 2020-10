Sportfreunde Siegen: Das Spielglück hat sich gedreht

Auch wenn es vom Niveau her kein berauschendes Oberliga-Spiel vor 631 Zuschauern im Leimbachstadion war, gelohnt hat sich der Besuch allemal. Vor allem für die, die es mit den Sportfreunden Siegen halten, gewannen die doch das dritte Heimspiel, in Folge, sammelten in Serie den zehnten Punkt ein und haben mit dem 3:2 (0:0) gezeigt, dass auch in Sachen Spielglück die Waage in Richtung Tobias Cramer und seinem Team umgeschlagen hat. Denn, um ehrlich zu sein, hatte Neuling SG Finnentrop/Bamenohl an diesem Sonntagnachmittag bei Schmuddelwetter einen Punkt verdient.

Aber, wie schon angedeutet, die Siegener hatten das Quäntchen Glück auf ihrer Seite und einen Michél Harrer in Torlaune. Sein Doppelpack, erzielt im Nachschuss an seinen zunächst von Keeper Ingmar Klose parierten Foulelfmeter zum 2:0 nach 65 Minuten sowie per Kopfball zum 3:2 in der 83. Minute - zum 1:0 hatte Innenverteidiger Till Hilchenbach nach einem Eckball (58.) getroffen -, war einmal mehr spielentscheidend. „Das war sicher kein gutes Spiel von uns“, betrieb der Torschütze Selbstkritik, „aber auf diesem Platz haben wir in der zweiten Halbzeit viel richtig gemacht.“

Notbremse vor dem Strafraum

Aber eben auch so einiges falsch. Denn den spielerisch mit Vorteilen aufwartenden Gästen gelang es nach dem 0:2-Rückstand in Unterzahl die Partie offen zu gestalten, den Rückstand wettzumachen und auf Kurs Punktgewinn zu steuern. Innenverteidiger Lasse Strotmann, der vor dem zu Unrecht verhängten, oben erwähnten, Elfmeter – die Notbremse an Joshua Walter erfolgte einen guten Meter vor der Strafraumgrenze – sah zurecht die Rote Karte.

Christopher Hennes kommt zu spät, Justin Huber schlägt die Flanke zum entscheidenden 3:2. Foto: Rene Traut

Zunächst zirkelte Robin Entrup einen 18-Meter-Freistoß aus zentraler Position über die Abwehrmauer ins Netz (71.), dann verhalfen der Innenpfosten und der von dort unglücklich getroffene Torwart Christoph Thies dem verunglückten Flankenball von Moritz Thöne zum Ausgleich (79.). Ein Ergebnis, mit dem man aus Siegener Sicht hätte leben können, „denn“, so beschrieb es Trainer Cramer am Ende, „wir hatten diesmal nicht den richtigen Zugriff in der Defensive.“ Das hätte sich fast noch gerächt, denn der Direktschuss von Philipp Hennes in der 90. Minute hätte dem Nachbarn aus dem Kreis Olpe fast noch das 3:3 beschert.

In der fünfminütigen Nachspielzeit hatte dann der eingewechselte Duc Momo noch zwei ganz dicke Dinger auf dem Fuß. „Ich hab’ den Jungs nach dem Schlusspfiff im Kreis gesagt, diese Konterchancen hätten wir mit der Willinger Traditionsmannschaft versenkt“, so Tobias Cramer mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Volles Programm

Denn böse sein konnte der Trainer trotz dieser fehlenden Konsequenz im Abschluss keinem in seiner Mannschaft. Dafür hat jeder zu aufopferungsvoll gekämpft, sich gegen drohendes Unheil in die Bresche geworfen.

Sportfr. Siegen - SG Finnentrop/Bamenohl 3:2 (0:0) Siegen: Thies - Horie (90.+2 Dreisbach), Filipzik, Hilchenbach, Pinner - Becker - Krämer (77. Kunz), Busik (72. Brato), Walter (86. Momo), Huber - Harrer. Finnentrop/Bamenohl: Klose - Meyer, Christopher Hennes, Lasse Strotmann, Gräwe (63. Robin Entrup) - Thöne (86. Kleppel) - Heiko Entrup (86. Stange), Philipp Hennes, Kümhof, Dogrusöz - Corchero (90.+2 Lauritz Strotmann). Schiedsrichter: Johannes Liedtke (Ennepetal). Tore: 1:0 Hilchenbach (58.), 2:0 Harrer (65.), 2:1 Robin Entrup (71.), 2:2 Thöne (79.), 3:2 Harrer (83.). Rote Karte: Lasse Strotmann (Finnentrop/Bamenohl, 65.) wegen Notbremse.

Bei der Ausgeglichenheit dieser Oberliga in der zerfurchten Corona-Saison mit schon an die 20 Spielausfällen kann so ein Erfolg Gold wert sein. „Wir haben jetzt 14 Punkte und zum Glück bislang alle Spiele durchziehen können. Das ist sicherlich ein Vorteil“, so auch der sportliche Leiter Andreas Krämer. Mit zehn Spielen stellen die Sportfreunde das einzige Team mit voll absolviertem Programm.

Großen Anteil daran hat ohne Zweifel Michél Harrer. „Jetzt weiß hier jeder, warum ich ihn unbedingt nach Siegen holen wollte“, fühlt sich Trainer Tobias Cramer nach den beiden Treffern des Düsseldorfers in dieser Personalie bestätigt.