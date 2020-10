Sportfreunde-Paukenschläge erschüttern Käner

Mit einem Paukenschlag begann das Derby und es endete auch so. Kaum hat der Sekundenzeiger zwei Umdrehungen auf der Uhr des Holzhausener Schiedsrichters Jonathan Lautz absolviert, da zeigte er auf den Elfmeterpunkt. Der aus der Sportfreunde-A-Jugend nach Kaan-Marienborn gewechselte Tobias Hombach foulte Jannik Krämer, Michél Harrer verwandelte den Strafstoß zur schnellen Führung.

Und ganz am Ende, als alle Bemühungen der Käner, die erste Niederlage nach 21 nicht verlorenen Punktspielen abzuwenden, im Sande verlaufen waren, verwertete Justin Huber die letzte Siegener Kontermöglichkeit zum 2:0. Es war der Sportfreunde-Höhepunkt einer erfolgreichen Woche, „denn wir haben binnen drei Tagen“, so drückte es Trainer Tobias Cramer aus, „zwei Top-Mannschaften der Oberliga geschlagen.“

Käner Schock

Nach dem 1:0 im Meinerzhagen-Spiel am Donnerstag bezeichnete der Coach auch diesmal das Spiel gegen den Ball als herausragend. „Ich denke, das war regionalligareif“, um dann gleich relativierend anzufügen: „Aber mit dem Ball müssen wir einfach noch schlagkräftiger werden.“

Kaans Trainer Tobias Wurm mag gar nicht mehr hinsehen. Die Angriffe seiner Mannschaft verpuffen, die Punkte bleiben in Siegen. Foto: Rene Traut

Als sich die durch das frühe Gegentor geschockten Käner noch kräftig schütteln mussten und 25 Minuten kaum Konstruktives zustande brachten, hätte der Siegener Trainer gerne in diesen Wunden gebohrt. „Doch da kam dann einfach zu wenig.“

Auf der anderen Seite hatte Kevin Krumm den Ausgleich auf dem Fuß, als er statt eines Hebers über den aus seinem Tor stürzenden Christoph Thies den Flachschuss genau in die Arme des Keepers schob. Auch der Versuch Daniel Waldrichs au spitzem Winkel brachte nichts ein, so dass die erste Hälfte zwar mit einem optischen Übergewicht des FCK endete, aber eben auch mit einer nicht unverdienten Sportfreunde-Führung.

Dem Druck standgehalten

Auf der Tribüne wurde diskutiert, wie denn die Siegener Mannschaft die Belastung des Doppelspieltags wegstecken würde, ob sie dem zu erwartenden Käner Druck standhalten könnte. Nun, sie schaffte beides. Aufopferungsvoller Kampf in der Defensive war angesagt, wo sich die Abwehr immer wieder den Bemühungen zu stellen wusste. Denn das Spiel des Teams von Trainer Tobias Wurm blieb auch nach dem Seitenwechsel zu durchsichtig, so dass kaum echte Torgefahr produziert wurde. Ein Versuch von Dawid Krieger, der nach einem der langen Einwürfe von Waldrich am Fünfmeterraum nicht richtig hinter den Ball kam, war in der 55. Minute für lange Zeit das einzige, was als Torchance herhalten konnte.

Beine werden schwer

Und als Wurm seine „Geheimwaffe“ Philipp Böhmer ins Rennen schickte, war dessen Direktabnahme nach Pass des diesmal keine Gefahr ausstrahlenden Kohsuke Tsuda die gefährlichste Käner Aktion. Hauchdünn zischte der Ball in der 87. Minute über die Querlatte.

Michél Harrer tritt zum Elfmeter in der 3. Minute an und trifft zur frühen Siegener Führung. Foto: Rene Traut

Die Beine der Siegener waren schwerer geworden, das war zu erwarten. Daher gab es wenig Entlastung aus der Umklammerung. Und wenn es sie mal gab, verpufften die Versuche irgendwo im Niemandsland. Die Trainer-Worte, doch hinten mal etwas rauszukommen, blieb ungehört.

Bis zum Lauf von Justin Huber, der sich über den linken Flügel die Chance selbst erarbeitet hatte. Bei seinem ersten Versuch bekam Torhüter Julian Bibleka die Finger noch an den Ball, doch den erlief Huber erneut, um dann aus spitzem Winkel ins lange Eck zu treffen.

Der Jubel der 1000 überwiegend dem Siegener Lager angehörenden Zuschauer schallte durchs Leimbachtal. Und die Käner Kicker, erstmals seit dem 1:2 gegen den SC Wiedenbrück am 17. November 2019 wieder auf der Verliererstraße, verschwanden mit leeren Blicken in den Katakomben.

Sportfreunde Siegen - 1. FC Kaan-Marienborn 2:0 (1:0) Siegen: Thies - Yilmaz, Hilchenbach, Filipzik, Pinner - Below (67. Kunz) - Krämer, Busik (55. Becker), Walter (75. Horie), Huber (90.+1 Dreisbach) - Harrer. Kaan-Marienborn: Bibleka - Yigit, Pjetrovic, Schneider, Hombach (52. Hoffmann) - Scheld (52. Deo Biskup) - Waldrich, Duda (77. Böhmer), Tsuda, Krumm - Krieger. Schiedsrichter: Jonathan Lautz (Holzhausen). Tore: 1:0 Harrer (3., Foulelfmeter), 2:0 Huber (90.). Zuschauer: 1000.

„Irgendwann musste das ja so kommen“, so FCK-Trainer Tobias Wurm, „aber dass es gerade in diesem Derby passiert, tut weh. Und es tut auch morgen noch weh. Aber dann arbeiten wir für das Haltern-Spiel am nächsten Sonntag, und das Hier und Heute muss dann vergessen sein.“

Sprach’s und folgte seinen Kickern in die Kabine, wo sie den wummernden Bässen, die aus dem Ghetto-Blaster in der Sportfreunde-Umkleide erklangen, entflohen.